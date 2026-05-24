Rusia emprende nuevo ataque contra Ucrania en Kiev que deja cuatro muertos

Un bombardeo ejecutado por Rusia dejó un balance de cuatro personas muertas y aproximadamente 100 heridos en territorio ucraniano tras una ofensiva militar que incluyó el despliegue de casi 500 drones y decenas de misiles de diferentes características.

Ante esta situación, las autoridades de Ucrania solicitaron un incremento en el apoyo internacional para su defensa aérea y mayores medidas de presión contra el gobierno ruso, informó EFE.

La Fuerza Aérea de Ucrania identificó a la ciudad de Kiev como el blanco central de la operación, en la cual se contabilizó un total de 690 sistemas de ataque aéreo. Las tropas de Moscú emplearon 54 misiles de crucero, más de 30 misiles balísticos y el modelo hipersónico Oréshnik.

Por su parte, el portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yuri Ignat, detalló que este último armamento posee la capacidad de desplazarse a una velocidad comprendida entre los 2.5 y 3 kilómetros por segundo.

Voluntarios de la Cruz Roja trasladan en camilla a una mujer herida a una ambulancia tras un ataque ruso en un barrio residencial de Kiev este domingo. (Foto: Evgeniy Maloletka/ AP)

¿Cuál fue la reacción de Zelenski?

Entretanto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó en su canal de Telegram el estado actual de los afectados tras recorrer las zonas impactadas en Kiev.

“Cerca de 100 personas han resultado heridas en todo el país y, lamentablemente, otras cuatro han fallecido”, apuntó Zelenski.

De acuerdo con los reportes oficiales de la presidencia, el bombardeo afectó a decenas de estructuras residenciales y centros educativos.

Entre las pérdidas materiales se registró la destrucción casi total del Museo de Chernóbil y afectaciones en la infraestructura del Museo de Arte Nacional. Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, confirmó que la sede de la cancillería sufrió daños leves.

Postura oficial del Ministerio de Defensa de Rusia

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ratificó la ejecución del ataque mediante el uso de diversas categorías de misiles, confirmando la inclusión del sistema hipersónico Oréshnik. El mando militar ruso afirmó que la operación estuvo dirigida exclusivamente contra objetivos militares ubicados en Ucrania.

El comunicado militar ruso argumentó que la acción se realizó “en respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia”. Con respecto a los motivos del despliegue, el subjefe del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, vinculó directamente el bombardeo con un suceso previo ocurrido en una residencia estudiantil de Lugansk, zona bajo control militar ruso, donde fallecieron 21 personas. El gobierno ucraniano ha rechazado la autoría de dicho evento.

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