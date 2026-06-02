Aldi supera a Walmart: cuánto puedes ahorrar al mes comprando en una de las cadenas más baratas de EE.UU.

En varias pruebas de carrito básico, se ha encontrado que una familia que gasta alrededor de $150 a la semana en supermercado, elegir entre Walmart y otras cadenas tradicionales como Aldi puede representar un ahorro de hasta $30 por visita. Eso equivale a más de $1,500 al año, que bien puede destinarse a renta, gasolina, deudas o ahorro.

En un momento en que millones de hogares siguen afectados por la presión del alto costo de vida para muchas familias, esta alternativa se ha vuelto casi una decisión obligada. Mientras Walmart, Kroger y Target han ajustado sus precios en línea para mantenerse competitivos, al tiempo que los formatos de descuento han ganado terreno entre consumidores que buscan estirar cada dólar sin sacrificar productos básicos para el hogar.

Lo que realmente cambia en el bolsillo

Las comparaciones de precios en 2025 y 2026 confirman un patrón: llenar un carrito de productos básicos (leche, huevos, pan, arroz, frijoles, pollo, pasta, frutas y verduras) suele ser entre 15% y 20% más barato en Aldi que en supermercados tradicionales, y de 5% a 10% más barato que en Walmart en muchos productos de marca propia.

Para una familia hispana que hace una compra grande semanal de $150, ese 15% significa $22.50 menos cada semana, casi $100 al mes. Los alimentos son uno de los rubros del presupuesto familiar que más han subido desde la pandemia.

Elegir bien el supermercado se convirtió en una decisión de supervivencia, no solo de conveniencia.

¿Por qué Aldi logra ser más barata?

No es magia: es modelo de negocio. Aldi basa su estrategia en tres pilares que impactan directamente en el precio final:

Marcas propias dominantes: la mayoría de los productos son de marca privada, lo que reduce costos de marketing y negociación.

la mayoría de los productos son de marca privada, lo que reduce costos de marketing y negociación. Tiendas más pequeñas y sencillas: menos personal, menos surtido, menos espacio y menos decoración se traducen en menores gastos fijos.

menos personal, menos surtido, menos espacio y menos decoración se traducen en menores gastos fijos. Eficiencia operativa: productos exhibidos en las mismas cajas en que llegan, procesos de cobro rápidos y clientela acostumbrada a un formato austero.

Para el cliente, la experiencia puede resultar menos cómoda que en un supermercado grande, pero el intercambio es claro: menos “lujos”, más ahorro. Para muchas familias, esta alternativa resulta evidente.

Cómo se compara con Walmart, Costco y otros gigantes

Hablar de “la cadena más barata” exige matices, porque el resultado cambia según el tamaño de la compra y el tipo de producto:

Walmart: muy competitivo en enlatados, limpieza y artículos para el hogar; en frescos y marcas propias, Aldi suele ganarle en precio en varios mercados.

muy competitivo en enlatados, limpieza y artículos para el hogar; en frescos y marcas propias, Aldi suele ganarle en precio en varios mercados. Costco: puede ser el más barato por unidad en compras grandes al mayoreo, pero exige membresía y espacio para almacenar; no siempre es opción para departamentos pequeños o familias con poco efectivo.

puede ser el más barato por unidad en compras grandes al mayoreo, pero exige membresía y espacio para almacenar; no siempre es opción para departamentos pequeños o familias con poco efectivo. Grocery Outlet y cadenas regionales de descuento: en ciertos estados, igualan o superan los precios de Aldi, pero su presencia es mucho más limitada.

En gran parte del país, la comparación más realista es Aldi vs. Walmart vs. la gran cadena regional (Kroger, Publix, H‑E‑B, etc.). En esas mediciones, Aldi suele ganar en canasta básica, mientras Walmart se mantiene fuerte en productos no alimentarios y en promociones puntuales.

¿Qué puedes hacer hoy para pagar menos en el súper?

Más allá de la cadena “ganadora”, hay decisiones concretas que se pueden tomar desde esta misma semana:

Mover la compra grande a la cadena más barata: identificar una tienda de descuento (Aldi, Lidl, Grocery Outlet o similar) y concentrar allí la despensa de básicos.

identificar una tienda de descuento (Aldi, Lidl, Grocery Outlet o similar) y concentrar allí la despensa de básicos. Separar compras: usar el supermercado tradicional solo para ofertas específicas o productos que no se consiguen en el formato de bajo costo.

usar el supermercado tradicional solo para ofertas específicas o productos que no se consiguen en el formato de bajo costo. Apostar por marcas propias: cambiar de marcas conocidas a las del supermercado puede generar ahorros de 20% o más sin sacrificar calidad en muchos productos.

cambiar de marcas conocidas a las del supermercado puede generar ahorros de sin sacrificar calidad en muchos productos. Reducir procesados: volver a básicos como arroz, frijoles, avena y verduras congeladas suele bajar la factura mensual de manera consistente.

Para muchas familias hispanas, estos ajustes permiten liberar dinero para pago de deudas, envío de remesas o creación de un pequeño fondo de emergencia.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los supermercados más baratos de EE.UU.

¿Existe una sola cadena “más barata” en todo el país?

No de forma absoluta. En promedio, Aldi se mantiene como una de las cadenas más baratas en canasta básica, pero otras cadenas de descuento o tiendas latinas pueden igualarla o superarla.

¿Es siempre más barato Aldi que Walmart?

En muchas comparaciones de canasta básica y productos de marca propia, Aldi resulta entre 5% y 10% más barato que Walmart, pero Walmart puede ofrecer mejores precios en artículos no alimentarios y en promociones concretas.

¿Y si en mi ciudad no hay Aldi?

Conviene identificar la cadena de descuento local o supermercados de comunidad latina que compiten con las grandes cadenas. A menudo, fruterías, carnicerías y tiendas hispanas ofrecen mejores precios en frescos que los grandes supermercados.

¿Vale la pena combinar Costco con Aldi o Walmart?

Sí, siempre que realmente aproveches las compras al mayoreo. Costco puede ser muy competitivo en ciertos productos grandes, mientras Aldi o Walmart son mejores para compras pequeñas o artículos perecederos.

Conclusión

En un año en que el presupuesto de comida se ha convertido en una de las mayores fuentes de estrés, saber dónde se hace la compra semanal es casi tan importante como saber qué se compra.

Las cadenas como Aldi han demostrado que se puede recortar de forma consistente entre 15% y 20% de la cuenta del supermercado sin recurrir a cupones, aplicaciones complicadas ni cambios drásticos de dieta.

Para las familias hispanas, que destinan una parte considerable de sus ingresos a alimentos, el mensaje es claro: elegir bien el supermercado puede equivaler al salario de varias semanas al año. Y en una economía donde cada dólar cuenta, esa diferencia representa la diferencia entre llegar justo a fin de mes o empezar a construir un pequeño colchón financiero.

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