Walmart recuperará $10,200 millones en aranceles anulados; ¿bajarán los precios al consumidor?

El gobierno federal está en proceso de devolver miles de millones de dólares por aranceles cobrados ilegalmente a algunas de las empresas más poderosas del país, como Walmart, Target y Home Depot, que esperan beneficiarse de la devolución de $166,000 millones en aranceles anulados, luego de que la Corte Suprema declarara ilegales varios de estos gravámenes promovidos el año pasado por el gobierno de Donald Trump.

Sin embargo, ¿verán los consumidores precios más bajos tras este proceso? De acuerdo con expertos, aunque las empresas reciban reembolsos millonarios, es probable que no reciban compensaciones directas y cualquier beneficio dependerá de si las compañías deciden trasladar parte de ese dinero mediante precios más competitivos o promociones especiales.

Según estimaciones del banco Citi publicadas en abril de 2026, Walmart espera recuperar $10,200 millones. Target, $2,200 millones, y Home Depot, $540 millones. Estas cifras superan el ingreso anual de miles de empresas medianas, y todo el dinero irá directamente a las cuentas corporativas.

¿Por qué la Corte Suprema anuló estos aranceles y por qué importa ahora?

En febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles que el presidente Donald Trump impulsó basados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Luego de meses de litigio, el fallo obligó al gobierno a crear un sistema de devoluciones para los importadores que pagaron esos aranceles. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lanzó el portal CAPE, que funciona como un sistema de procesamiento consolidado, el 20 de abril de 2026. Para el 11 de mayo el sitio ya tenía una estimación de $35,000 millones en reembolsos procesados que se dirigen a las cuentas de las empresas.

Sin embargo, la cifra final será mucho mayor, ya que más de 330,000 importadores pagaron aranceles en más de 53 millones de envíos. Solo los que figuran como “importador de registro” pueden reclamar el dinero.

Trump advirtió a las empresas que pedían reembolsos, pero las grandes lo ignoraron

La situación tiene un trasfondo político que no pasa desapercibido.

El presidente Trump declaró en abril que “recordaría” a las empresas que no solicitaran el reembolso, dando a entender que podría beneficiar a las que renunciaran al dinero. La insinuación hizo dudar a empresas como Amazon sobre hacer su propia reclamación, por miedo a represalias.

Pero los grandes minoristas decidieron proceder de todas formas.

John David Rainey, director financiero de Walmart, explicó la decisión de su empresa, tomada con suma cautela: “Nos acogimos a la posibilidad de participar en los reembolsos. Para nosotros es una parte pequeña del negocio”. Estimó que la porción de ventas elegible representa apenas el 0.5% de las ventas de Walmart en EE.UU., unos $2,420 millones sobre un total de $483,000 millones en ventas netas.

Sin embargo, Rainey abrió una puerta: “Si los recibimos, vamos a priorizar invertirlos en precios más bajos para los clientes. Creemos que el mejor retorno es invertir en precios para nuestros clientes.”

La brecha entre lo que prometen y lo que harán

Hasta ahora, solo dos empresas han afirmado explícitamente que trasladarán parte del reembolso al consumidor con precios más bajos. Pero el resto no se ha comprometido.

Jackson Wood, director de estrategia industrial de Descartes Global Trade Intelligence, explicó los motivos: “Pagar esos aranceles creó un agujero enorme en sus estados financieros. Recuperar esos pagos se trata principalmente de restaurar su situación financiera, no de darle dinero al consumidor”.

Es decir, las empresas primero recuperarán sus márgenes de ganancia. De lo que quede, y si la presión competitiva lo obliga, podrían bajar precios marginalmente. Sin embargo, no hay planes para algún reembolso directo, aun cuando, investigaciones de Harvard Business School calculan que los consumidores absorbieron cerca del 25% de los costos de los aranceles a través de precios más altos.

Para una familia hispana que compra en Walmart semanalmente, eso se tradujo en cientos de dólares adicionales gastados durante 2025. Recuperarlos es otro asunto.

Lo que puedes hacer como consumidor contra los precios altos

Comparar precios entre tiendas : si Walmart empieza a bajar precios para retener clientes, Target y Costco probablemente se unirán. El momento de mayor competencia puede ser una ventana para ahorrar

: si Walmart empieza a bajar precios para retener clientes, Target y Costco probablemente se unirán. El momento de mayor competencia puede ser una ventana para ahorrar Monitorear la sección de ‘precios rebajados’ en las semanas próximas, especialmente en electrónicos, ropa y artículos del hogar, categorías que más absorbieron los aranceles de importación de China y Vietnam

en las semanas próximas, especialmente en electrónicos, ropa y artículos del hogar, categorías que más absorbieron los aranceles de importación de China y Vietnam No esperar un reembolso directo: la ley no obliga a las empresas a trasladarte el dinero. Si quieres beneficiarte, tendrás que buscar precios más bajos por tu cuenta

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre reembolsos por aranceles a las grandes minoristas

¿Qué son los reembolsos de aranceles de los que hablan Walmart y Target?

Son devoluciones de dinero que el gobierno federal está haciendo a empresas que pagaron aranceles que la Corte Suprema declaró ilegales en febrero de 2026 por $166,000 millones.

¿Los consumidores recibirán algún reembolso directo?

No. La ley solo permite reclamar al “importador de registro”, es decir, la empresa que pagó el arancel al gobierno. Los consumidores que pagaron precios más altos no tienen derecho a hacer alguna reclamación.

¿Walmart realmente bajará sus precios con el reembolso?

Su director financiero señaló que priorizaría invertir los reembolsos en precios más bajos, pero reconoció que el monto elegible es una porción pequeña de su negocio total.

¿Qué pasará si Amazon no solicita el reembolso?

Ya enfrenta presión legal de consumidores y competidores para que solicite el reembolso. Este factor, junto con la competencia con Walmart podrían obligarla a cambiar de postura.

¿Cuándo empezarán a llegar los reembolsos a las empresas?

Al 11 de mayo de 2026, la CBP había procesado $35,000 millones en reembolsos hacia cuentas de empresas. El proceso continuará en fases durante los próximos meses.

Conclusión

El dinero ya está regresando a los grandes importadores del país, pero el camino a tu bolsillo pasa por decisiones corporativas que ninguna ley controla. Si la competencia entre minoristas se intensifica, especialmente con el regreso de inventarios importados más baratos, los precios podrían bajar de forma gradual hacia el tercer trimestre de 2026.

Pero si las empresas deciden reconstruir márgenes primero, los consumidores que financiaron esos aranceles con precios más altos habrán subsidiado una recuperación corporativa sin ver un centavo de retorno. La presión pública y la competencia son, por ahora, los únicos mecanismos reales de control.

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