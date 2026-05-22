Walmart detecta un cambio preocupante en los hábitos de compra: los consumidores gastan menos y buscan más ofertas

Con la gasolina acercándose a los $4.60 por galón, Walmart reveló este jueves que sus clientes ya recortan el gasto en el supermercado: los compradores llenan sus tanques con menos de 10 galones por primera vez desde 2022. La cadena minorista reveló que cada vez más consumidores están gastando menos, buscando ofertas y ajustando sus hábitos de compra porque necesitan destinar una mayor parte de sus ingresos al combustible.

Con la gasolina acercándose a los $4.60 por galón y un costo adicional estimado de $1,753 al año para hogares con dos vehículos, la presión económica ya se siente en la bolsa del mandado. Walmart advierte que los consumidores son cada vez más cautelosos con su dinero, una señal de que muchas familias siguen enfrentando dificultades para absorber el aumento de los costos cotidianos.

De hecho, los clientes que cargan combustible en las estaciones de Walmart están llenando sus tanques con menos de 10 galones por primera vez desde 2022, señaló John David Rainey, director financiero de Walmart, durante la presentación de resultados del primer trimestre fiscal.

La acción cayó y la advertencia es para todos

Las acciones de Walmart bajaron aproximadamente un 7.27% este jueves, cotizando alrededor de $121.34 dólares. La empresa proyectó ganancias anuales ajustadas de entre $2.75 y $2.85 por acción, el resultado está por debajo del $2.91 que esperaban los analistas.

En términos prácticos: si Walmart, la tienda de los precios bajos, dice que el panorama económico se complica, hay razones para prestar atención.

El consumidor de bajos ingresos ya siente la angustia

Rainey fue directo con los analistas: “El cliente de altos ingresos gasta con confianza, mientras que el consumidor de bajos ingresos está más consciente del presupuesto y quizás navegando una angustia financiera”.

Ese perfil, de bajos y medianos ingresos, es exactamente el de la mayoría de hogares hispanos que hacen sus compras en Walmart.

Un informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York confirma que los hogares de bajos ingresos redujeron su consumo real de gasolina en un 7%, mientras que los de mayores ingresos apenas ajustaron en un 1%. Dos tercios de los estadounidenses encuestados por CBS News afirmaron sentirse financieramente estresados, y la mayoría apunta al combustible como causa.

Los precios podrían subir, pese a los descuentos

Para retener clientes, Walmart redujo precios en 7,200 artículos, más del 20% respecto al año anterior, indicó el CEO John Furner.

Pero los descuentos tienen fecha de vencimiento.

NBC News reportó que Walmart podría subir sus precios al menudeo en los próximos meses si los costos de combustible persisten. La empresa declaró: “Si el entorno de costos elevados continúa, esperaríamos una inflación de precios minoristas algo mayor en el segundo semestre del año”.

Lo que puede hacer el consumidor ahora

Usar apps como GasBuddy o AAA para encontrar la gasolina más barata en su área

para encontrar la gasolina más barata en su área Aprovechar Walmart+ , que ofrece hasta 10 centavos de descuento por galón en estaciones afiliadas

, que ofrece hasta en estaciones afiliadas Concentrar compras en un solo viaje semanal para reducir traslados y combustible

semanal para reducir traslados y combustible Priorizar los 7,200 artículos con precio reducido que Walmart mantendrá en los próximos meses

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el impacto de la gasolina en Walmart y su presupuesto

¿Por qué cayeron las acciones de Walmart si sus ventas fueron buenas?

Las ventas comparables subieron 4.1%, pero el mercado reaccionó a las proyecciones anuales, que quedaron por debajo de lo esperado por los costos del combustible.

¿Cuánto más paga una familia en gasolina este año?

Al menos $1,753 dólares más, con base en un precio promedio de $4.54 por galón, más del 50% por encima del precio previo al conflicto con Irán.

¿Walmart va a subir precios?

Es posible. La empresa advirtió que, si los costos persisten, habrá “inflación de precios minoristas algo mayor” en el segundo semestre. Al mismo tiempo, mantiene descuentos en 7,200 artículos.

¿Por qué esto afecta más a los hispanos?

Las familias hispanas dependen en mayor medida del automóvil, tienen menos margen de ahorro y muchos de ellos son consumidores de menores ingresos de Walmart, los más expuestos a este tipo de presión económica.

Conclusión

El reporte de Walmart del 21 de mayo es una señal de que el dinero disponible de los hogares de ingresos medios y bajos se agota más rápido de lo previsto. Con la gasolina acercándose a los $5 por galón antes del verano, niveles que la AAA considera posibles en las próximas semanas, la presión sobre el presupuesto familiar no cederá pronto.

Lo que hoy parece un pequeño recorte en la bomba de gasolina podría convertirse, antes de que termine el verano, en una decisión imposible frente al anaquel del supermercado.

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