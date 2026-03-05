Exjugador de New York Yankees, Alex Rodríguez se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca

El exjugador de Grandes Ligas Alex Rodriguez sostuvo este jueves un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, según informaron fuentes oficiales y publicaciones difundidas en redes sociales.

La reunión fue dada a conocer por la asesora de comunicaciones del mandatario, Margo Martin, quien compartió una fotografía del encuentro entre ambos en la sede presidencial estadounidense.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre los temas tratados durante la visita del exastro del béisbol y empresario a la Casa Blanca.

Sin embargo, en un audiovisual que circula en plataformas digitales se observa a Rodríguez conversando con la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dentro de las instalaciones del gobierno estadounidense.

AROD 🤝 TRUMP: Alex Rodriguez makes a special appearance at the White House with President Tump. | @MargoMartin47 pic.twitter.com/pjHmwUMs3Y — Fox News (@FoxNews) March 5, 2026

Ganador de Serie Mundial con New York Yankees

De ascendencia dominicana, desarrolló una destacada carrera de más de dos décadas en la Major League Baseball, jugando para equipos como los Seattle Mariners, Texas Rangers y New York Yankees. Con los Yankees conquistó la Serie Mundial en 2009.

Rodríguez fue una de las figuras más destacadas en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, mantiene actualmente actividades como empresario e inversionista en el ámbito deportivo y empresarial.

La visita ha generado interés en redes sociales debido a la relevancia del exjugador en el mundo del deporte y su cercanía con diversas figuras del ámbito político y empresarial en Estados Unidos.

