Breel Embolo es retenido y no puede viajar al Mundial 2026 con Suiza

El delantero Breel Embolo no pudo viajar a Estados Unidos para el Mundial 2026, luego de que las autoridades pusieron sus documentos de viaje bajo revisión.

“Lamentablemente, Breel Embolo no puede viajar a Estados Unidos con el equipo en estos momentos”, declaró la federación suiza de fútbol, ​​explicando que su ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje) ya no estaba aprobada.

El equipo suizo iba a viajar este martes de Zurich a la ciudad de Los Ángeles. Después viajarían a San Diego, espacio donde tendrán su campamento antes de la Copa del Mundo.

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? Breel Embolo n’a pas pu embarquer avec ses coéquipiers ce matin pour rejoindre la Californie



? Son autorisation ESTA lui a été retirée quelques heures avant le départ



??? L’ASF se veut rassurante. L’attaquant de Rennes devrait quand même rejoindre rapidement San Diego pic.twitter.com/ORnea29PNX — Foot Suisse ?? (@SuisseFoot) June 2, 2026

“Sin embargo, a las 10:30 de la mañana, se nos informó de que su solicitud ESTA había sido sometida a una revisión adicional”, declaró la federación suiza sin dar más detalles.

Embolo está en la convocatoria de Suiza para disputar el tercer Mundial en su carrera. El delantero de 29 años jugó su primera Copa en Rusia 2018 y jugó los cuatro partidos, incluyendo los octavos de final, en Qatar 2022.

En ocho partidos disputados, el delantero tiene 2 goles anotados y una asistencia, siendo titular en cinco de los ocho encuentros.

Breel Embolo y sus antecedentes con las autoridades

Es desconocido el motivo por el cual las autoridades estadounidenses demoraron la salida de Embolo hacia Los Ángeles.

En 2021, Embolo fue sancionado por el Borussia Monchengladbach por tener una fiesta con amigos durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19.

En 2024, se le relaciona en un caso penal en Basilea con la compra de certificados de examen falsificados en 2021.

Aunque Embolo sí viajó a Estados Unidos con la selección de Suiza para disputar dos partidos amistosos en 2025. Los amistosos fueron ante México y Estados Unidos, dos de las selecciones anfitriones de la Copa del Mundo 2026.

Suiza derrotó 4-2 a México y luego goleó 4-0 a Estados Unidos en ambos encuentros amistosos. El equipo europeo debuta frente a Qatar el 13 de junio y luego se medirá ante Bosnia Herzegovina y finalizará la fase de grupos ante Canadá.

“Estamos en contacto con las autoridades pertinentes y esperamos que Breel se incorpore al equipo hoy mismo (martes) o que viaje mañana y se una a la plantilla entonces.”

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