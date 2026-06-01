Murió el exmundialista ecuatoriano, Raúl Guerrón, por un cáncer de estómago

A días del inicio de un nuevo Mundial para la Selección de Ecuador, con todo el clima festivo que eso implica, cayó una triste noticia en el fútbol tricolor: este lunes 1° de junio, falleció Raúl Guerrón a los 49 años, tras luchar contra un cáncer de estómago.

El ex lateral izquierdo había recibido un grave diagnóstico, de cuatro tumores en su estómago, y su familia había lanzado una colecta para cubrir los gastos de su operación.

“Hoy por hoy se me han puesto las cosas difíciles. He venido peleando meses con una enfermedad que no me esperaba”, había declarado hace algunas semanas el nacido en Imbabura, acerca de su estado de salud.

Guerrón representó al país en la Copa del Mundo 2002, primera participación del seleccionado nacional en el certamen. Tuvo pasos destacados por Deportivo Quito, Universidad Católica y Barcelona.

¡Las leyendas nunca se van!



Siempre vivirás en el corazón de la afición ecuatoriana que te recordará como parte de esa increíble generación de jugadores inolvidables que nos clasificó a nuestra primera Copa del Mundo de la FIFA. pic.twitter.com/DnW7G8BRFz — FEF ?? (@FEFecuador) June 1, 2026

La trayectoria de Raúl Guerrón como futbolista

El ex jugador de 49 años tuvo una carrera de 15 años, en la que jugó en distintos equipos. Su debut se dio en Deportivo Quito, club en el que tuvo dos etapas: de 1993 a 19 y de 1999 a 2004. Entre esos dos periodos como jugador de la AKD estuvo en Universidad Católica en 1998.

Guerrón también estuvo en Barcelona en 2005 y volvió a la Chatoleí para acabar su carrera entre 2006 y 2008. Con La Tri jugó durante varios años, siendo parte del histórico equipo que consiguió la primera clasificación a un Mundial, y fue titular en la Copa del Mundo del 2002.

Despedida de muchos equipos

El Ídolo, uno de los clubes por los que pasó Guerrón, despidió al ex futbolista tras la confirmación de la noticia. “Quienes formamos parte de la institución expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos, y nos solidarizamos con su dolor en este difícil momento. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso”, escribieron en un comunicado.

Rápidamente, otro de los clubes que se hizo eco del deceso de Guerrón, fue Deportivo Quito. La Academia le dedicó un posteo en su cuenta de Instagram. Con el corazón hecho pedazos, por el sensible fallecimiento del señor Raúl Guerrón; ex gloria de la institución y de la Selección Nacional. Todo nuestro cariño y apoyo a sus familiares y allegados. En su honor, guardaremos silencio todo este día”, redactaron.

Con el corazón hecho pedazos, por el sensible fallecimiento del señor Raúl Guerrón; ex gloria de la institución y de la Selección Nacional ??

Todo nuestro cariño y apoyo a sus familiares y allegados ? En su honor, guardaremos silencio todo este día ?? pic.twitter.com/HN3g7OgZZw — SD Quito Oficial (@SDQuito_Oficial) June 1, 2026

Varios equipos y organizaciones deportivas también se sumaron a la despedida de Guerrón.

Nota de pesar ?? pic.twitter.com/UH7sR0tkwj — LDU Oficial (@LDU_Oficial) June 1, 2026

?? Nota de pesar.



Ante el sensible fallecimiento de Raúl Guerrón. pic.twitter.com/881Xgxolt2 — S. D. Aucas Oficial (@Aucas45) June 1, 2026

La familia #IDV expresa su nota de pesar ante el sensible fallecimiento de Raúl Guerrón histórico seleccionado nacional, mucha fuerza y paz a su familia. ? pic.twitter.com/lRo8579IG7 — Independiente del Valle (@IDV_EC) June 1, 2026

Seguir leyendo:

Ecuador presenta una lista de 26 futbolistas con grandes figuras para el Mundial 2026

Exfutbolista ecuatoriano Christian Lara golpeado por ciudadanos en medio de su detención

Arrestan por conducir ebrio al portero de la selección de Ecuador, Gonzalo Valle