Colombia derrota a Costa Rica y afina detalles antes de viajar a Estados Unidos por el Mundial 2026

La selección colombiana de fútbol se despidió con éxito de su afición este lunes en el estadio El Campín de Bogotá al imponerse por 3-1 ante Costa Rica, en lo que significó su último compromiso en territorio nacional antes de poner rumbo a los Estados Unidos para continuar su preparación de cara al Mundial de 2026.

El compromiso inició con una intensa disputa en el mediocampo, donde el juego cortado impidió que alguna de las escuadras impusiera condiciones en los primeros minutos. Costa Rica dio el primer aviso con un remate de Manfred Ugalde que pasó muy cerca del poste izquierdo custodiado por Camilo Vargas.

Sin embargo, los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo ganaron confianza progresivamente y consiguieron abrir el marcador en el minuto 17. Luis Díaz ejecutó un tiro de esquina perfecto hacia el área, permitiendo que el defensor central Davinson Sánchez se anticipara a la marca y decretara el 1-0 con un certero cabezazo.

El dominio local se consolidó al minuto 23 gracias a la presión alta de Carlos Andrés Gómez, quien provocó una pérdida en la salida del zaguero tico Fernán Faerron. Jorge Carrascal tomó el esférico y asistió a Luis Díaz, quien definió con un remate cruzado para colocar el 2-0 transitorio.

Los goles despertaron el orgullo del combinado centroamericano. Tras una atajada de Camilo Vargas a un remate de media distancia de Ugalde, el descuento de Costa Rica llegó en el minuto 33. El mediocampista Orlando Galo envió un centro preciso que Josimar Alcocer cabeceó en el segundo poste para asistir a Andrey Soto, quien de cabeza venció la resistencia del arco colombiano y puso el 2-1 antes del descanso.

Para la segunda mitad, el juego volvió a tornarse cortado por las constantes infracciones de ambos lados, a pesar del ingreso del volante James Rodríguez en el esquema de Colombia. Costa Rica adelantó líneas y estuvo a punto de conseguir la igualdad al minuto 62, cuando un error de Johan Mojica dejó el balón a merced de Galo, cuyo remate terminó siendo despejado de manera agónica sobre la línea por el central Willer Ditta.

James y Luis Suárez liquidan el encuentro

Colombia buscó hacer daño mediante transiciones rápidas y contragolpes letales apoyados en la velocidad de Díaz y de Luis Suárez, el atacante del Sporting de Portugal que ingresó en sustitución de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

La sentencia del 3-1 definitivo llegó en el minuto 82 de los pies de las variantes. James Rodríguez frotó la lámpara y filtró un pase preciso para Luis Suárez; el ariete aguantó la posición con el cuerpo ante el defensor rival y sacó un disparo inalcanzable para el guardameta Sequeira, desatando la euforia en la capital colombiana.

Con este resultado, la escuadra cafetera cierra su ciclo en casa y emprenderá viaje esta misma semana a suelo estadounidense. Su último examen de preparación de cara a la cita mundialista se llevará a cabo el próximo 7 de junio contra la selección de Jordania en la ciudad de San Diego.

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