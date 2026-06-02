El único futbolista que vivía en Haití logra su visa a EE.UU para el Mundial 2026

La selección de Haití recibió una buena noticia de cara al Mundial 2026 luego que el futbolista Woodensky Pierre obtuvo finalmente la visa para viajar a la Copa del Mundo.

Pierre era el único futbolista del equipo que vivía en Haití y ahora podrá integrarse a la concentración en Florida.

Según informó la Federación Haitiana de Fútbol, Pierre viajará para incorporarse de inmediato a los entrenamientos de la selección. La noticia fue recibida con gran emoción tanto por el jugador como por el entorno del equipo.

El mediocampista había continuado su preparación física junto a futbolistas locales en una zona de Puerto Príncipe mientras esperaba la resolución de su caso migratorio. La incertidumbre terminó justo a tiempo para que pueda formar parte de la histórica participación de Haití en la Copa del Mundo.

La Fédération haïtienne ?? de football a annoncé que Woodensky Pierre a obtenu ce 1er juin 2026 son visa américain ??, lui permettant ainsi de rejoindre la sélection nationale en vue de la Coupe du monde 2026. La @fhfhaiti précise que d’autres demandes de visa concernant des? pic.twitter.com/njLY0xpL2b — LUNIE JOSEPH ?? (@josephlunieOFF) June 1, 2026

Haití regresa al escenario más grande del fútbol

La clasificación de Haití marca apenas la segunda participación mundialista en la historia del país. La única presencia anterior ocurrió hace más de cinco décadas, lo que convierte esta edición en un momento especial para toda la nación.

Antes de debutar en la Copa del Mundo, los haitianos disputarán partidos de preparación frente a Nueva Zelanda y Perú como parte de su puesta a punto para la competencia.

El calendario de Haití en la Copa del Mundo

Haití iniciará su aventura mundialista el 13 de junio cuando enfrente a Escocia en Foxborough, Massachusetts.

Posteriormente tendrá dos desafíos de enorme exigencia: el 19 de junio se medirá a la cinco veces campeona del mundo Brasil en Philadelphia, y cerrará la fase de grupos el 24 de junio frente a Marruecos en Atlanta.

Haití, el país más pobre de América e inmerso en una grave crisis política, económica y social, no pisaba una fase final de una Copa del Mundo desde Alemania 1974.

Con una estructura mínima y recursos escasos doblegó en la fase clasificatoria a rivales superiores como Costa Rica. Es, en teoría, el rival más accesible, aunque su fútbol ha dado un salto notable en los últimos años.

Entre los 26 elegidos por el seleccionador Sébastien Migné destaca la leyenda Duckens Nazon, máximo goleador histórico de la selección.

Sigue leyendo:

Enrique Riquelme advierte si gana Florentino Pérez: “El Real Madrid está en venta”

Colombia derrota a Costa Rica y afina detalles antes de viajar a Estados Unidos por el Mundial 2026