Enrique Riquelme advierte si gana Florentino Pérez: “El Real Madrid está en venta”

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme pidió este martes a los socios de la entidad blanca que acudan masivamente a votar este domingo en las elecciones ante la amenaza de que el club madridista “está en venta”

Riquelme, que se reunirá este martes en Barcelona con representantes de peñas madridistas, asociaciones y socios de la entidad, calificó las elecciones de este 7 de junio como un referéndum.

“La realidad es que el club está en venta y desde nuestra candidatura no lo vamos a permitir. Necesitamos que los socios vayan a votar este domingo porque pueden ser las últimas elecciones del Real Madrid”, advirtió.

?? Enrique Riquelme: "Yo entiendo que el Real Madrid es global y es de todos los socios, pero es que la PROPIEDAD es de los 100.000 socios y cada vez más se le han ido quitando los derechos a los socios." pic.twitter.com/WEWn5r3F9x — (fan) REAL MADRID FANS ? (@AdriRM33) June 1, 2026

En una declaración ante los medios de comunicación, Riquelme comentó que precisamente “la línea roja” que le ha motivado presentarse a las elecciones es la venta del club.

“Hablábamos de que iban a vender el club, muchos decían que era imposible, que eso no iba a suceder, pues ya han visto, caretas fuera, que el Real Madrid si gana la candidatura de Florentino Pérez está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay es necesario que la candidatura del presidente Pérez lo explique”, insistió.

El empresario reiteró que está en contra de la privatización del club porque considera que el Real Madrid tiene que ser “cien por cien de los socios”.

En lo deportivo, tras anunciar que su director deportivo en el caso de victoria en las urnas sería Raúl González Blanco, Riquelme comentó que en los próximos días se irán anunciando nombres, sobre todo “que puedan ir dando identidad y el ADN del madridismo al club”.

Riquelme tendrá a Raúl si gana elecciones en Real Madrid

Enrique Riquelme declaró que, si es “presidente del Real Madrid, don Raúl González Blanco será el director deportivo del Real Madrid”, durante una entrevista en ‘El Larguero’ de la Cadena Ser.

“Si usted fuese el presidente de los Chicago Bulls, ¿a quién tendría de director deportivo? Va a saber lo que piensan los jugadores, no habrá nadie con más partidos. Necesitamos volver a ese madridismo, a ese ADN, y que lo puedan transmitir. Tiene que ser una leyenda del Real Madrid. Alguien que ha jugado 16 temporadas, más de 740 partidos, más de 300 goles, internacional más de 100 veces…”, comenzó.

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