Hombres topo llevan décadas buscando tesoros en las alcantarillas de Nueva York

Los tesoros bajo las calles de la ciudad de Nueva York al parecer abundan para que cualquiera con la suficiente valentía se vaya a explorar las turbias profundidades del amplio sistema de alcantarillado de unas 7,500 millas de la Gran Manzana, todo ello en busca de una cartera extraviada o una joya que pueda haber caído por un desagüe o rejilla.

Las mencionadas tentaciones quedaron en evidencia la semana pasada con dos incidentes separados captados por cámaras de seguridad el viernes en la noche, en los que se vio a grupos de personas emergiendo de las alcantarillas en todo Brooklyn luego de haber estado merodeando por las profundidades en lo que la policía señaló que posiblemente fueran operaciones de saqueo.

Las constantes amenazas de arresto y los evidentes peligros para la seguridad personal no parecen disuadir a estos personajes subterráneos, para quienes ninguna gema está demasiado sucia ni ninguna moneda cubierta de mugre como para no agregarla a sus botines, y múltiples incidentes de este tipo han llamado la atención a lo largo de los años.

Un suceso acaparó los titulares en 2015, cuando Marquis Evans, un empleado de tiempo parcial del Departamento de Protección Ambiental de la ciudad, que en ese momento tenía 21 años, guio a dos amigos por una alcantarilla de Brooklyn en busca de “oro, joyas y armas”, informaron las autoridades en ese entonces.

Los tres hombres realizaron varias excursiones similares a modo de “búsqueda del tesoro”, antes de que la justicia diera con Evans y sus amigos Damien Nieves y David Hannibal. El trío fue acusado de allanamiento de morada tras pasar cuatro horas buscándolos.

“Solo Dios sabe qué estaban buscando”, manifestó el entonces comisionado de policía Bill Bratton tras las detenciones.

“Sé perfectamente que yo no estaría arrastrándome por las alcantarillas de Nueva York, pero estos tres evidentemente tramaban algo ahí abajo.”

Una década más tarde, el atractivo de recuperar objetos de valor perdidos fue la nueva motivación de otro trío que fue arrestado por descender a las alcantarillas de Brooklyn en abril de 2025, informó New York Post.

Uno de los sujetos, Willer Green, declaró a la policía en aquel entonces lo siguiente: “Bajamos allí porque la gente pierde su oro en ese lugar. Tenemos que venderlo para ganar dinero”.

Y aparentemente el atractivo de las alcantarillas siempre ha existido: varios artículos de New York Times del siglo XIX describían presuntos hallazgos de joyas extraídas de sus profundidades, mientras que las historias de criminales que lanzaban drogas y otros alijos a los desagües pluviales.

Después del hecho de 2015, el excomisionado Bratton dijo que poco se podía hacer para evitar que las personas imprudentes levantaran las tapas de alcantarillas de la ciudad, que pesan casi 200 libras, y descendieran a los peligrosos túneles que se encuentran por debajo.

“Entrar en una alcantarilla sin la debida autorización y capacitación es ilegal, increíblemente irresponsable y peligroso”, declaró en aquel entonces, según el NYT. “La realidad es que no podemos estar en todas partes protegiendo todo de todos”.

Por ahora no se han producido detenciones respecto a la última oleada de búsqueda de tesoros en las alcantarillas de Brooklyn, donde se vio a grupos separados de hombres saliendo de dos tapas de alcantarilla en Gravesend y Williamsburg.

Las imágenes del hecho de Gravesend, obtenidas por Flatbush Scoop, muestran a un hombre forzando la tapa de una alcantarilla en McDonald Ave. alrededor de las 2:00 de la madrugada y escondiéndola entre coches cercanos, momento en el que siete sujetos procedieron a salir del suelo uno por uno.

Cada uno lleva una linterna y parecía llevar botas y pantalones impermeables, y se agruparon cerca de un trío de coches mientras se quitaban la ropa sucia.

Los individuos arrojaron su ropa —y todo lo que hallaron en el suelo— a los vehículos antes de irse.

Fuentes consultadas indicaron que era probable que los túneles no tuvieran otro propósito que el de sus predecesores dedicados al saqueo, citando monedas, carteras, chatarras, joyas y otros objetos de valor como sus objetivos posibles.

Asimismo, indicó que la recolección de basura urbana de ese tipo es una práctica común en otros países, pero no es desconocida para Nueva York.

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