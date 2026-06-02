Karl Anthony Towns sobre Finales de NBA: “Formar parte de los Knicks significa mucho”

Karl Anthony Towns afirmó que significa mucho para él y su familia de República Dominicana representar a los Knicks de Nueva York en las Finales de la NBA.

“Significa mucho por mi madre. Cuando emigró desde República Dominicana a Nueva York, vio por primera vez el Madison Square Garden y sintió la energía que la ciudad tiene por el Garden y por los Knicks”, explicó Towns en rueda de prensa.

“Mi madre, incluso hasta el día en que falleció, no entendía mucho de las reglas de la NBA, pero sí sabía una cosa: que solo los mejores juegan y rinden en el Madison Square Garden”, añadió.

Towns, que es internacional con República Dominicana, nació y se crió en Piscataway (Nueva Jersey), un suburbio de Nueva York, y aterrizó a los Knicks, el club de su vida, la temporada pasada.

“Poder vivir este momento de la historia de los Knicks, ahora que estamos de vuelta aquí, en unas Finales, a las que Nueva York llevaba tanto tiempo esperando regresar, significa muchísimo”, dijo Towns.

“Significa mucho para mí, para mi familia, poder formar parte de la historia de los Knicks que están logrando esto. Nunca sabes qué te depara la vida ni si tendrás otra oportunidad. Pero saber apreciar el momento y estar agradecido por tenerla lo es todo”, insistió.

Karl Anthony Towns, pieza clave en los Knicks finalistas

El pívot dominicano ha sido una de las piezas claves para el buen funcionamiento de los Knicks en la postemporada.

Towns tiene 16.9 puntos por juego, 10.6 rebotes y 5.9 asistencias por encuentro en 14 juegos disputados en esta postemporada.

Esta será la primera final que dispute en su carrera en una franquicia que busca terminar una sequía desde hace más de 50 años.

Los Knicks se enfrentan a los San Antonio Spurs en sus primeras Finales de la NBA desde 1999, en busca de su primer anillo desde 1973.

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