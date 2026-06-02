Murió a los 93 años la leyenda de la NFL Raymond Berry

El pasado lunes murió a los 93 años Raymond Berry, leyenda de la NFL y miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

De acuerdo con un comunicado de la familia, el legendario exjugador de la extinta franquicia de Baltimore Colts falleció “en paz en su casa de Tennessee el pasado 25 de mayo, rodeado de sus seres queridos”.

Ahora conocidos como Indianapolis Colts, el equipo emitió una declaración lamentando la muerte de la leyenda de la NFL. “Con gran pesar extendemos nuestras condolencias a la familia de la leyenda de los Colts, Raymond Berry, quien falleció la semana pasada”, indicaron.

“En la historia de la NFL, solo hay un puñado de jugadores que podemos decir que realmente cambiaron el deporte. Raymond Berry es uno de los pocos nombres en esa lista”, añadieron.

statement from Carlie Irsay-Gordon on the passing of colts legend Raymond Berry: pic.twitter.com/GtT4LOrpkH — Indianapolis Colts (@Colts) June 1, 2026

Raymond Berry, formado en la Universidad Southern Methodist University (SMU) fue elegido en la ronda 20 del Draft de 1954.

Berry constituyó una carrera de 13 temporadas, atrapó 631 pases, un récord en su época, para 9.275 yardas y 68 touchdowns.

Fue líder de la NFL en recepciones tres veces, participó en seis Pro Bowls y ganó dos campeonatos, incluido el histórico duelo de 1958 ante los New York Giants.

En 1973 ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. También fue elegido para el Equipo de la Década de 1950 y para los equipos del 75 y 100 aniversario de la NFL.

Tras retirarse, Berry se convirtió en entrenador de receptores en los Dallas Cowboys a finales de los 60 y luego trabajó en varios equipos.

En 1984, los New England Patriots lo contrataron como entrenador en jefe. En su primera temporada completa logró un récord de 11-5 y llevó al equipo al Super Bowl de 1985, donde fueron superados por los Chicago Bears por 46-10.

Berry dirigió a los Patriots durante seis temporadas. Más tarde trabajó como entrenador de quarterbacks en Detroit (1991) y Denver (1992).



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