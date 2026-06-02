Scaloni revela el rol de Messi en el Mundial 2026: “Jugará hasta que él quiera”

Lionel Scaloni y Argentina están a escasos días de comenzar la defensa del Mundial. La Selección Argentina, vigente campeona de la Copa del Mundo, afronta la cita mundialista con ilusión, pero con un gran reto; ganar su segundo mundial consecutivo.

El seleccionador argentino concedió una entrevista al diario ‘Olé’ en la que habló de las sensaciones de la ‘albiceleste’ antes del Mundial, su futuro en el banquillo de la selección y la gestión de minutos con Leo Messi en esta extensa Copa del Mundo.

“Cada decisión que hemos tomado, la hemos hablado con él. Es inútil que yo me ponga a decir acá que decido yo: en el caso de él, y creo que es merecido, voy siempre a hablarlo y le pregunto cómo está, y vemos si llegamos a un acuerdo. Yo creo que así tiene que ser, porque repito, él, aun estando en la cancha con un montón de dificultades, nos ha dado un montón. Entonces hay veces que hasta es mejor que esté en dificultad por todo lo que genera”, dijo sobre los minutos que tendrá Messi en el Mundial 2026.

? ¿CÓMO SE GESTIONA A UNA ESTRELLA COMO LIONEL MESSI? LIONEL SCALONI, MANO A MANO CON OLÉ



?? El entrenador de la Selección Argentina habló a solas con Olé en la previa al Mundial 2026 y habló de su relación con el capitán campeón del mundo



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Argentina es protagonista

“Estamos bien. Por suerte nosotros tenemos una base, tenemos muchos jugadores, diría del 60-70%, que son siempre los mismos. Y eso ayuda a que cuando te juntás, todas esas dudas se disipan”, aseguró Scaloni sobre cómo llegan al Mundial. Aunque también señaló que “Es muy difícil llegar al 100%, al máximo de las posibilidades, pero estamos bien”.

Además, el seleccionador se sinceró sobre la presión de defender el título. “Cada vez que Argentina va a jugar un Mundial siempre es protagonista, el tema es saber a lo que vamos, saber respetar nuestra tradición, respetar nuestra cultura y después la cancha dirá lo que tenga que decir”, explicó. También se aventuró con sus 10 candidatos para ganar el Mundial, entre los que, por supuesto, están Argentina y España.

Sin embargo, Scaloni es consciente, él mismo lo ha vivido en sus carnes, de la dificultad de ganar una Copa del Mundo. “No sólo basta con jugar bien, con ser protagonista, con que sea una selección grande, después se te tienen que dar un montón de factores para que el camino se te allane”, aseguró.

??? "ARGENTINA SIEMPRE QUE VA A JUGAR UN MUNDIAL ES PROTAGONISTA", LIONEL SCALONI A SOLAS CON OLÉ



?? El entrenador de la Selección Argentina habló a solas con Olé en la previa al Mundial 2026 y reflexionó sobre el rol que tendrán los campeones del mundo en esta cita mundialista? pic.twitter.com/0O5BmL1lXq — Diario Olé (@DiarioOle) June 2, 2026

Puso a Colombia entre las candidatas

Entre los elegidos por el técnico de la Albiceleste apareció Colombia, su rival en la definición de la Copa América 2024. Además de la Tricolor, Scaloni nombró a Francia, España y Brasil -entre otros- como equipos que podrían pelear el Mundial.

“¿Diez? No sé si no me quedé corto. Sí, porque en un Mundial, claro, Argentina va a estar. No sé si va a ganar, pero esos diez o doce van a pelear e intentar llegar a la final. España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay también, Argentina, Marruecos… No sé ni cuántos nombré, ya estoy olvidándome de alguno. ¡Croacia, me olvidé de Croacia!”, declaró.

Como DT de Argentina, Scaloni ha enfrentado ocho veces a Colombia, teniendo en cuenta Eliminatorias, Copas América y amistosos. Su balance es de 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas frente al equipo que actualmente dirige Néstor Lorenzo.

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