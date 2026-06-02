Murió Larry Fitzgerald Sr. veterano periodista deportivo y padre de la leyenda de NFL Larry Fitzgerald Jr.

El pasado lunes murió a los 71 años Larry Fitzgerald Sr., veterano periodista deportivo de Minnesota y padre del receptor abierto del Salón de la Fama Larry Fitzgerald Jr.

Las causas del fallecimiento no han sido determinadas. El hermano menor de Larry Fitzgerald Jr., Marcus, dio a conocer la noticia en redes sociales con una publicación en la que lamenta la muerte de su padre.

“Con el corazón apesadumbrado compartimos el fallecimiento de nuestro padre, Larry Fitzgerald Sr. Un padre devoto, esposo, abuelo y un verdadero pionero en la comunidad de radiodifusión de Minnesota, pasó su vida invirtiendo en la gente y la ciudad que tanto amaba”, redactó en X.

It is with heavy hearts that we share the passing of our father, Larry Fitzgerald Sr. A devoted father, husband, grandfather, and a true pioneer in the Minnesota broadcasting community, he spent his life pouring into the people and the city he loved so much.



He left us? pic.twitter.com/NozYgLgwYK — Marcus R. Fitzgerald (@ProfessorMFitz) June 1, 2026

Por su parte, Larry Fitzgerald Jr., también se expresó en redes sociales con un mensaje honrando la memoria y el legado de su padre.

“Era un hombre de fuerza, amor y aliento. Nos abrió innumerables puertas a mí y a mi hermano. Él creía en nosotros y nos empujó a perseguir cada oportunidad con convicción, él era la roca de nuestra familia”, dijo.

“Él nos enseñó que la perseverancia, el trabajo duro y el compromiso inquebrantable son las bases de una vida significativa y el éxito personal. Siempre llevaré su amor, palabras y sabiduría conmigo”, añadió.

My father was a man of strength, love and encouragement. He opened countless doors for me and my brother. He believed in us and pushed us to pursue every opportunity with conviction, he was the rock of our family. He taught us that perseverance, hard work, and unwavering? pic.twitter.com/kgszHR8m3b — Larry Fitzgerald (@LarryFitzgerald) June 2, 2026

Fitzgerald Sr. nació en Chicago e inició su camino en el deporte como jugador de fútbol americano universitario. Pasó por Indiana State, Indian Hills Community College en Iowa y Prairie View A&M en Texas.

En 1978 dio el salto al periodismo deportivo al incorporarse a la radio en Minneapolis. Desde entonces se convirtió en una presencia constante en los medios de Minnesota.

Durante más de 45 años fue editor deportivo y columnista del Minnesota Spokesman-Recorder. Fue leyenda de los micrófonos y los palcos de prensa de la NFL mientras su hijo se convirtió en uno de los más grandes receptores en los emparrillados.



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