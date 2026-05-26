Murió a los 79 años Manny Fernandez, leyenda de los Miami Dolphins

Manny Fernández, leyenda de los Miami Dolphins y figura del mítico “No‑Name Defense”, murió el pasado domingo en Ellaville, Georgia, a los 79 años. Este martes, por medio de un comunicado, la franquicia confirmó el fallecimiento sin especificar las causas.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Manny Fernandez, miembro del Equipo Perfecto de 1972, dos veces campeón del Super Bowl, miembro del Salón de la Fama y pilar de la legendaria Defensa Sin Nombre de los Dolphins”, indicaron en el escrito compartido en Instagram.

“Nuestros pensamientos están con su familia, seres queridos y compañeros de equipo mientras recordamos a uno de los mejores jugadores en la historia de los Dolphins”, concluyeron.

Manuel José “Manny” Fernández nació el 3 de julio de 1946 en Oakland, California. Creció en San Lorenzo, donde se dedicó a jugar varias disciplinas como fútbol americano, lucha y lanzamiento de disco.

Inicialmente estuvo en Chabot Junior College y luego en la Universidad de Utah, donde fue tres veces letterman y jugó como liniero defensivo.

En 1968, Fernández no fue seleccionado en el draft, pero los Miami Dolphins lo firmaron como agente libre. Ese mismo año debutó como titular en 11 de 13 juegos.

Fernández jugó toda su carrera con los Dolphins entre 1968 y 1975. Se convirtió en un engranaje clave del mítico No‑Name Defense, la unidad que dominó la liga sin necesidad de superestrellas mediáticas.

Ese grupo fue la base de la dinastía de Don Shula, el proyecto que llevó a Miami a tres Super Bowls consecutivos y a firmar la única temporada perfecta en la historia de la NFL.

Fernández participó en tres Super Bowls seguidos: VI, VII y VIII. Su actuación en el Super Bowl VII es considerada una de las más dominantes de un liniero defensivo en la historia.

Ese día registró 17 tacleadas y un sack. Sus compañeros como Nick Buoniconti y Larry Csonka afirmaron que debió ser el MVP del partido.

En el Super Bowl VIII registró cinco tacleadas y un sack en la victoria ante Minnesota. Para el Super Bowl VI sumó seis tacleadas, un sack y un fumble recuperado ante Dallas.

Tras retirarse en 1975, Fernández se dedicó a negocios de seguros y bienes raíces, pero sin alejarse de la comunidad de Dolphins ni dejando de participar en eventos de exjugadores.



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