NFL responde a críticas de Trump por migrar a plataformas de pago: “Amamos nuestro modelo”

La NFL y Donald Trump se han vuelto a enzarzar en un cruce de declaraciones. El pasado viernes, la National Football League contestó a las críticas del presidente por migrar partidos a las plataformas de pago.

“Amamos a nuestro modelo”, dijo el viernes el vicepresidente ejecutivo de distribución de medios de la NFL, Hans Schroeder, según ESPN.

“Creemos que tenemos el modelo más amigable para los fanáticos que existe de cualquier deporte o entretenimiento en lo que respecta a la distribución”, añadió.

El pasado domingo, en una entrevista con ‘Full Measure‘, se le preguntó al presidente Donald Trump si consideraba que la NFL estaba incurriendo en una vorágine de “aumentos abusivos de precios” poniendo los partidos en plataformas de pago.

En la pregunta, la periodista incluso confronta a Trump sobre si el gobierno federal debería intervenir al respecto.

“Es difícil”, dijo Trump. “Tienes a personas que aman el fútbol americano. Son gente grandiosa. No ganan suficiente dinero como para ir y pagar esto. Es difícil. Y podrían estar matando a la gallina de los huevos de oro”, señaló.

“Me refiero a que tienen esa cosa estúpida de la patada inicial ‘kickoff’ que no se puede ni ver. Es insoportable. Odio los juegos donde tienen, ya sabes, esa nueva patada inicial falsa. No creo que sea más segura. Espero que el fútbol universitario no haga eso”, opinó.

El presidente planteó que las decisiones comerciales podrían terminar alejando a la base más fiel del deporte, y advirtió que el fútbol americano corre el riesgo de perder su esencia si continúa encareciéndose el acceso a los partidos.

“Tienen que ser cuidadosos porque, ya sabes, otros han intentado esto y, de repente, ya no tienes un deporte. Probablemente pasará. Hay algo muy triste cuando le quitan el fútbol a muchísima gente. Muy triste. No me gusta”, dijo.

“No lo sé”, respondió Trump ante la pregunta de una hipotética intervención de la Casa Blanca. “Pero no me gusta. No me gusta. Están ganando mucho dinero”, aseguró.

“Podrían ganar un poco menos y dejar que la gente vea los juegos. Hay personas que viven para el domingo. Viven para eso, no pueden pensar en otra cosa, y de pronto, van a tener que pagar $1,000 dólares por partido. Es una locura. Así que no estoy contento con esto”, cerró.

No obstante, la afirmación de Trump de $1,000 dólares por partido no se corresponde con la realidad. Posiblemente quiso hacer referencia a todos los partidos de la temporada.

No es la primera vez que Trump critica a la NFL. Ya lo había hecho por la nueva regla de ‘kickoff’, como lo hizo en esta última entrevista.

También lo hizo antes del último Super Bowl entre New England Patriots y Seattle Seahawks por el anuncio de Bad Bunny como artista para el show de medio tiempo.



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