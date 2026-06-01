Secretario del DHS acusa a la gobernadora de Nueva Jersey de no intervenir durante enfrentamientos en Delaney Hall

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, acusó a la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, y a las autoridades locales de haber demorado la intervención de las fuerzas estatales y municipales durante los enfrentamientos registrados en las inmediaciones del centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, en Newark.

Manifestantes y fuerzas de seguridad se han enfrentado durante varios días. Los disturbios llevaron al alcalde de Newark, Ras Baraka, a decretar un toque de queda nocturno en los alrededores del centro.

Sanctuary politicians like @RepJeffries CONTINUE to promote hoaxes about Delaney Hall.



This is a DETENTION center. EVERYONE being held inside Delaney Hall broke the law by entering the United States illegally.



No lawbreakers in HISTORY have been treated better than illegal? pic.twitter.com/XA4rIpufKX — Homeland Security (@DHSgov) June 1, 2026

En una entrevista concedida a Fox News, Mullin aseguró que el DHS se vio obligado a considerar el retiro de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de otras funciones para reforzar la seguridad en Delaney Hall debido a la falta de apoyo inicial de las autoridades locales.

“No queríamos hacerlo, pero la gobernadora no estaba permitiendo que la policía estatal interviniera y el alcalde tampoco estaba permitiendo que la policía local ayudara con estos manifestantes violentos”, afirmó.

.@SecMullinDHS on Delaney Hall: "The governor wasn’t allowing state police, and the mayor wasn't allowing local police to come in & help with these violent protesters. They were saying they're 'peaceful' protesters; they’re not?and they found out the first night they were there." pic.twitter.com/PjDDBXRLEl — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 1, 2026

“Estos alborotadores están patrocinados por alguien”

El funcionario rechazó la caracterización de las protestas como manifestaciones pacíficas y sostuvo que los participantes estaban organizados y representaban una amenaza para agentes federales, vehículos oficiales y transeúntes.

“Estos alborotadores están organizados. Están patrocinados por alguien. Hemos visto banderas de Antifa. No están simplemente ejerciendo su derecho a la libertad de expresión”, declaró.

“These rioters are organized. These rioters are sponsored by somebody. We see Antifa flags out there. They’re not just exercising the First Amendment.” @SecMullinDHS on the violent New Jersey rioters. pic.twitter.com/s3Zgqb48St — Homeland Security (@DHSgov) June 1, 2026

Posteriormente, durante una rueda de prensa en Dallas, Texas, Mullin volvió a referirse a la situación en Nueva Jersey y defendió la labor de los agentes federales de inmigración.

El secretario criticó lo que calificó como una campaña de desprestigio por parte de sectores de la izquierda contra los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes migratorias y aseguró que los agentes continúan desempeñando sus funciones pese a las presiones políticas.

“Siguen presentándose cada día, siguen haciendo cumplir las leyes de la nación y están dispuestos a arriesgar sus vidas para proteger a nuestro país”, afirmó.

“Tolerancia cero” ante agresiones

Durante una sesión de preguntas y respuestas, Mullin anunció una política de “tolerancia cero” frente a cualquier agresión contra agentes federales o bienes del gobierno. Explicó que las autoridades arrestarán a quienes ataquen vehículos oficiales, dañen propiedad federal, escupan o agredan físicamente a funcionarios, así como a quienes emitan amenazas contra ellos o sus familias.

“Each day, we go after the worst of the worst, and that’s what the ICE agents, DHS, and our other 21 components do on a daily basis. We focus on keeping our homeland safe, but today we get to pause for a little bit and recognize the best of the best.” @SecMullinDHS



In Dallas,? pic.twitter.com/n5Phgm0D2M — Homeland Security (@DHSgov) June 1, 2026

“No tenemos ningún problema con las protestas pacíficas protegidas por la Primera Enmienda. Pero cuando se amenaza la vida de un oficial o se agrede propiedad federal, habrá arrestos”, sostuvo.

Insistió en que las protestas en Delaney Hall fueron impulsadas por grupos organizados y aseguró que algunas de las personas detenidas procedían de otros estados. “Arrestamos a personas que vinieron desde Portland, no desde Nueva Jersey, para liderar estas acciones”, afirmó.

También reiteró que los manifestantes contaban con recursos logísticos y organización previa, argumentos que utilizó para rechazar la versión de que se trataba únicamente de movilizaciones espontáneas.

REMINDER: there is NO HUNGER STRIKE at Delaney Hall. There are no subprime conditions.



ALL detainees are provided with 3 meals a day, clean water, clothing, bedding, showers, soap, toiletries, and opportunities to communicate with their family members and lawyers.



Aliens are? pic.twitter.com/SLp7RiOyjB — Homeland Security (@DHSgov) June 1, 2026

Mullin señaló que la situación comenzó a estabilizarse una vez que la Policía Estatal de Nueva Jersey asumió un papel más activo en el control de las protestas. “Cuando la policía estatal salió y comenzó a hacer arrestos, la situación se puso rápidamente bajo control”, dijo.

Amenaza de redistribuir agentes de aeropuertos

El titular del DHS reveló además que su departamento elaboró un plan para trasladar agentes de CBP destacados en aeropuertos internacionales hacia Nueva Jersey si las autoridades estatales no colaboraban en la protección del centro de detención.

Explicó que esos funcionarios podrían ser utilizados para reforzar perímetros de seguridad y apoyar operaciones de control de multitudes. Aunque aclaró que actualmente no ha sido necesario ejecutar esa medida, indicó que el plan sigue disponible en caso de que las circunstancias lo requieran.

“Tenemos un plan para iniciarlo si es necesario. No estamos obligados a hacerlo porque el estado está cooperando con nosotros”, afirmó. Asimismo, destacó que la relación con las autoridades locales ha mejorado en los últimos días y expresó su deseo de que esa cooperación continúe.

Las protestas en Delaney Hall se intensificaron durante mayo después de que activistas denunciaran que algunos detenidos habían iniciado una huelga de hambre para protestar por las condiciones dentro del centro, que tiene capacidad para albergar a unas 1,000 personas.

Durante el fin de semana se registraron nuevos enfrentamientos entre manifestantes y agentes de seguridad. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron forcejeos en las barricadas, el uso de escudos antidisturbios por parte de la policía y el despliegue de agentes montados para dispersar a la multitud.

Ante el aumento de la violencia, el alcalde Ras Baraka decretó un toque de queda entre las 9:00 de la noche y las 6:00 de la mañana en los alrededores de la instalación. Por su parte, la gobernadora Sherrill afirmó el domingo que individuos enmascarados atacaron una barrera policial, lanzaron proyectiles, utilizaron barricadas como armas e incendiaron neumáticos en la vía pública.

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