Toque de queda en Newark tras violentos enfrentamientos entre manifestantes y policía

El alcalde de Newark, Ras Baraka, ordenó este domingo un toque de queda en las cercanías de un centro de detención de inmigrantes de la ciudad, donde los manifestantes y los oficiales del orden se han enfrentado por más de una semana.

“Para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los residentes, se implementará un toque de queda obligatorio en un radio de media milla alrededor de Delaney Hall, con efecto inmediato. A partir de la medianoche, la avenida Doremus permanecerá cerrada al tráfico peatonal“, declaró Baraka en un comunicado, señalando que el toque de queda estará vigente desde las 9:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana hasta nuevo aviso.

Delaney Hall, una prisión privada utilizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), es el centro de las protestas desde la semana pasada, e incluso el político demócrata, Andy Kim, de Nueva Jersey, fue rociado con gas pimienta a las afueras del centro en medio del conflicto.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, llegaron a un acuerdo el sábado después de que Sherrill desplegara a la policía estatal para mantener el orden a las afueras del centro de detención donde las condiciones se han intensificado.

En un comunicado publicado este domingo en X, la gobernadora aseguró que “individuos enmascarados en Delaney Hall atacaron la barrera en el área protegida de protesta y comenzaron acciones agresivas y peligrosas contra Newark y la policía estatal de Nueva Jersey, incluyendo el lanzamiento de proyectiles, el uso de las barreras como armas y la quema de neumáticos en la calle”.

“Estas acciones pusieron en peligro tanto a los manifestantes pacíficos como a las fuerzas del orden. La policía no llevaba equipo de protección; habían estado en el lugar desde primera hora de la mañana para garantizar que los manifestantes y contramanifestantes tuvieran zonas donde ejercer sus derechos de forma segura”, agregó la demócrata.

Last night, masked individuals at Delaney Hall attacked the barrier in the protected protest area and began aggressive and dangerous actions against Newark and New Jersey State Police, including throwing projectiles, utilizing the barriers as weapons, and lighting tires on fire? — Governor Mikie Sherrill (@GovSherrillNJ) May 31, 2026

Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) celebró la represión en una publicación en redes este domingo, junto con fotos de calles vacías fuera de las instalaciones luego de que las fuerzas del orden se enfrentaran con los manifestantes, informó The Hill.

“Junto con nuestros socios estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley, hemos ASEGURADO el área alrededor de Delaney Hall”, indica la publicación. “CUALQUIERA que intente obstruir a las fuerzas del orden o perturbar nuestras instalaciones enfrentará todo el peso de la ley. NO NOS RENDIREMOS”.

Together with our state and local law enforcement partners, we have SECURED the area around Delaney Hall.



ANYONE who attempts to obstruct law enforcement or disrupt our facility will face the FULL weight of the law.



WE WON’T BACK DOWN. pic.twitter.com/CU938b6Bw9 — Homeland Security (@DHSgov) May 31, 2026

Sherrill y sus colegas demócratas se oponen de manera abierta al centro de detención de inmigrantes con capacidad para 1,000 personas y han exigido su cierre.

La semana pasada, la gobernadora, en conjunto con algunos demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado, trataron de supervisar las instalaciones mientras se reunían los manifestantes. Fue ese día en el que Kim fue rociado en la cara con gas pimienta.

“Los detenidos protestaban por la falta de garantías procesales, la comida repugnante y el maltrato, mientras sus familias y defensores esperaban afuera pidiendo ayuda“, escribió en las redes sociales en aquel momento. “En lugar de dialogar conmigo y con otros sobre las pésimas condiciones, el ICE envió un vehículo blindado y una fila de agentes armados que solo echaron leña al fuego”.

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