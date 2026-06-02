NYPD busca a hombre que apuñaló al azar a una anciana mientras esperaba un Uber

Una persona en situación de calle y con aparentes problemas de salud mental acuchilló en el cuello a una mujer de 75 años mientras estaba esperando un Uber en Brooklyn, luego de que el sujeto le gruñera un “hola”.

Identificado como Shawnee Moore, de 36 años, quien cuenta con historial previo de tres arrestos, incluyendo una detención por otro ataque al azar, saludó a la víctima mientras ella esperaba el carro en las avenidas Glenmore y Christopher en Brownsville alrededor de las 11:25 de la mañana del domingo, informaron las autoridades y fuentes.

De acuerdo con los funcionarios, Moore golpeó a la mujer mayor, que no sospechaba nada, con un palo y le clavó un cuchillo en el cuello.

La anciana fue llevada al Centro Médico del Hospital Universitario Brookdale, donde su estado se reportó como estable, indicó la policía.

Moore fue detenido poco después, luego de que un testigo lo acusara con los agentes de la ley, apuntaron las autoridades.

La policía dijo que el hombre fue acusado de agresión, posesión ilegal de un arma y de poner en peligro el bienestar de una persona anciana vulnerable, informó New York Post.

También dio a conocer que Moore había sido arrestado en noviembre del año pasado por presentarse en el domicilio de un extraño en Brooklyn, violando una orden de protección.

De acuerdo con los oficiales, dos meses antes, Moore roció con laca para el cabello a un hombre de 52 años, causando un incendio y quemándole el rostro dentro de un salón de manicura.

Las fuentes manifestaron que la víctima también era desconocida y la agresión pareció no haber sido provocada. Su primer arresto se produjo en mayo de 2014 por posesión de armas y drogas en Brooklyn.

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