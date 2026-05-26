Noche violenta en El Bronx deja un muerto a tiros cerca del Yankee Stadium y otro apuñalado a pocas calles

Un hombre de 34 años fue disparado fatalmente por la espalda cerca del Yankee Stadium en El Bronx el domingo en la noche, minutos antes de que otro hombre de 29 años fuese acuchillado mortalmente en el extremo opuesto del distrito, informaron las autoridades.

Javan Jones fue baleado alrededor de las 9:35 de la noche frente a un edificio de apartamentos en East 161 Street, cerca de Courtlandt Avenue, en Concourse Village, a media milla del estadio de béisbol, indicaron los funcionarios.

Jones fue llevado al Centro Médico Lincoln, donde fue declarado muerto a causa de sus heridas, señaló el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Se desconocen las razones del tiroteo mortal y, hasta última hora del lunes, no se había producido ninguna detención.

Jones vivía en las viviendas Carver Houses de NYCHA en East Harlem, pero frecuentaba la zona donde tuvo lugar el tiroteo, de acuerdo con un trabajador de una tienda de delicatessen local que lo vio horas antes de que lo mataran.

“Lo vi ayer… sobre las 12 [del mediodía] o la 1 de la tarde”, manifestó el trabajador, que prefirió la condición de anonimato.

“Hombre, eso es una locura. Fue inesperado”, dijo sobre la muerte de Jones.

Según el NYPD, el tiroteo se produjo minutos antes de que otro hombre fuese apuñalado hasta la muerte en el barrio de West Farms.

La víctima, de 29 años y todavía sin identificar, fue acuchillada cerca de las 9:40 de la noche frente a un edificio de apartamentos en West Farms Road, cerca de Rodman Place, informaron los funcionarios.

Fue transportado al Hospital St. Barnabas, donde falleció a causa de sus heridas.

Tampoco se han producido detenciones respecto a este caso, y el móvil seguía bajo investigación.

Por lo general, los delitos graves en El Bronx han descendido en aproximadamente un 11% en lo que va de 2026, de acuerdo con los últimos datos del NYPD.

La semana pasada, la policía de Nueva York dividió oficialmente El Bronx en dos distritos de patrulla, una “reestructuración importante” que agregaría casi 200 oficiales más al distrito más septentrional.

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