Doble apuñalamiento en Park Slope revive las alertas en un edificio con historial de violencia

Dos mujeres fueron halladas sin vida y acuchilladas en Park Slop, Brooklyn, el sábado en la noche, en la misma escena donde hace dos años se produjo un caso de asesinato-suicidio, informaron las autoridades.

Los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) respondieron a una llamada sobre una mujer inconsciente en el número 386 de la calle 2ª alrededor de las 8:00 de la noche. Al apersonarse al lugar, descubrieron a la mujer de 59 años con numerosas puñaladas por todo el cuerpo.

En una búsqueda posterior en el mismo lugar se dio a conocer una segunda víctima, una mujer de 23 años, que también había sido apuñalada hasta la muerte.

Los servicios de emergencia confirmaron la muerte de las dos mujeres en el lugar de los hechos. Sus identidades se mantendrán reservadas hasta que se les notifique a sus familiares.

No había señales de quién mató a las mujeres ni cuál fue la motivación para arrebatarles la vida.

Fred Fassberger, un ilustrador que lleva 30 años viviendo en esa cuadra, volvía a casa de la sinagoga de Nueva York cuando llegó al lugar de los hechos, informó New York Post.

Describió la zona como una “calle muy segura y muy tranquila”.

“Hace un tiempo hubo un asesinato aquí, y en aquel entonces teníamos una reunión comunitaria en la iglesia“, contó.

“Ese era el grado de gravedad de un incidente como ese, que la comunidad quería reunirse y saber qué estaba pasando.”

En enero de 2024, los funcionarios hallaron muertos a Olga Kirshenbaum y Jason Jackson, ambos de 34 años, en el número 286 de la Segunda Avenida, en lo que parecía un caso de asesinato-suicidio.

Las dos víctimas presentaban heridas de bala en la cabeza. Se recabó un arma de fuego junto al cuerpo de Jackson.

Kirshenban fue una destacada consultora financiera conocida como “la susurradora de dinero”.

Jackson era cocinero y sus vecinos lo conocían como una persona educada y amable.

Sigue leyendo:

• Noche violenta en El Bronx deja un muerto a tiros cerca del Yankee Stadium y otro apuñalado a pocas calles

• Mató a 4 parientes por dinero: cárcel de por vida tras dramático juicio retrasado por años en NJ

• Pasajero mató a otro por “despertarlo” en el Metro de Nueva York: acusación