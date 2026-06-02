Peleador de MMA perdió la vida por ataque de oso negro en Canadá

El mundo de las artes marciales mixtas (MMA) está de luto debido a la trágica muerte del peleador indio Hrishikesh Koloth tras un ataque de oso negro en Canadá.

El hecho ocurrió el 8 de mayo de 2026 en un remoto sitio de exploración de uranio en el norte de Saskatchewan, Canadá. No obstante, la noticia ha obtenido viralidad y relevancia mediática en las últimas horas.

El joven indio de 27 años que soñaba con llegar a la UFC trabajaba como técnico contratado en la propiedad Zoo Bay, operada por UraniumX Discovery Corp., ubicada cerca del lago Nordbye.

De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió mientras realizaba labores en el campamento. Tras el ataque, una persona que presenció el hecho disparó un arma y acabó con la vida del oso.

El animal fue enviado al Western College of Veterinary Medicine para una necropsia, según informó CBC.

La Policía Montada (RCMP) notificó a su hermano, Arjun Koloth, alrededor de las 4:00 de la madrugada en Penticton, Columbia Británica.

La empresa UraniumX confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a la familia. Según reportes, se trata apenas del cuarto ataque fatal de oso registrado en la historia de Saskatchewan.

Koloth había nacido en Kerala, India, y se había mudado a Canadá tres años antes para perseguir su sueño de convertirse en peleador profesional de MMA.

Hrishikesh Koloth, que era originario de Kerala (India), practicaba MMA desde hace más de 10 años y se mudó a Canadá en 2023.

“El sueño de Hrishikesh era pelear, por eso vino a Canadá. Quería pelear en la UFC“, reconoció Arjun en CBC News.

Entrenaba en Skoden Martial Arts, en Penticton, donde era considerado un talento en ascenso. Las autoridades continúan recopilando información para cerrar la investigación sobre el ataque.



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