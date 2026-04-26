Arrestan a peleador de MMA por protestar contra la dictadura cubana

La política y el deporte se han visto envueltas en un nuevo golpe a la libertad en Cuba. El peleador de MMA, Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como “Spiderman”, fue detenido en Marianao por un grupo de hombres vestidos de civil.

De acuerdo con Martí Noticias, familiares denunciaron que la detención se dio de forma violenta. A Gutiérrez lo habrían golpeado antes de llevárselo en un vehículo sin identificación.

El arresto ocurrió cuando se dirigía a su casa, tras varios días realizando una protesta pacífica, y hasta el momento sus familiares aseguran que no tienen información sobre su paradero ni su estado de salud.

Su madre, Lourdes Gutiérrez, denunció que su hijo se encuentra en desaparición forzada. Las autoridades se han negado a ofrecer información sobre su paradero y estado físico.

“Lo pueden detener, pueden hacer lo que quieran, porque según ellos mi hijo está hablando mier***.

Lo único que pedí es que nunca me le pusieran una mano encima y, según tengo entendido, me le dieron tremenda golpiza. Si a mi hijo me le dieron golpes, esto va a parar feo”, dijo a Martí Noticias.

“Estoy en la estación de policía ‘La Sexta’, la que está cerca de aquí del Hospital Militar, donde no me han querido dar ninguna información respecto a mi hijo. Les estoy pidiendo hablar con ‘el político’ y me han hecho caso omiso”, añadió.

Según Lourdes Gutiérrez, las autoridades negaron información sobre su sitio de reclusión. “Me informan y me dicen que mi hijo no ha pasado por aquí, pero no me quieren dar datos tampoco de dónde está”, denunció.

Detienen violentamente al luchador “Spiderman” tras 9 días de protestas en La Habana, según denunció su madre. pic.twitter.com/X26YK63nDi — Martí Noticias (@martinoticias) April 24, 2026

Protesta contra la dictadura cubana

El peleador de MMA, Javier Martín Gutiérrez, conocido como ‘Spiderman‘, protestó durante nueve días desde el balcón de su casa contra la dictadura dirigida por Miguel Díaz-Canel.

El campeón de la ‘Cuban Fighting League’ en la división de 135 libras protagonizó una protesta pública en La Habana al denunciar la crisis social y económica que atraviesa el país y desafiar abiertamente a las autoridades.

A través de las redes sociales se hicieron virales varios videos desde el balcón de su casa ubicada en la avenida 31 en La Habana, en los que Gutiérrez retó y criticó sin miramientos al Estado cubano.

Habana 🇨🇺: El Peleador cubano Javier Spiderman, lleva varios días manifestándose contra el régimen desde su casa y la dictadura lo está dando por loco pic.twitter.com/mgxPJHKvLG — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) April 19, 2026

El peleador cubano ya había anticipado su arresto y las posibles represalias por parte del Estado debido a su protesta.

“Por la noche sí me van a meter caña, no puede llegar la noche (…) Vengan por mí. Tiren con lo que quieran”, vaticinó.

La protesta de Gutiérrez se dio debido a las condiciones precarias que atraviesan los cubanos desde hace más de cinco décadas y que se han exacerbado en las últimas semanas.

“Hay mujeres recogiendo de la basura y niños comiendo de la basura mientras hay gente que tiene de todo. No hay igualdad ni en la pobreza”, afirmó.

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos dejó sin suministro petrolero a la isla. Desde hace varios meses, Cuba sufre apagones en todo el país por más de 16 horas al día. La crisis eléctrica, que terminó de saltar por los aires, se une a la económica.

Esto ha generado que las manifestaciones y protestas se hayan incrementado. Según el Observatorio Cubano de Conflictos, nada más en marzo de 2026 hubo 1.200 acciones de calle.



Sigue leyendo:

· “Vengan por mí”: peleador de MMA se hace viral por protestar en la calle contra la dictadura

· Cuba hace historia en Grandes Ligas con dos Jugadores de la Semana en la MLB

· Muere a los 47 años Danny Miranda, gloria olímpica del béisbol cubano, por enfermedad intestinal