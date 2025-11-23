Muere a los 31 años el peleador de MMA Isaac Johnson tras combate en Chicago

La tragedia ha embargado a las Artes Marciales Mixtas debido al fallecimiento de Isaac Johnson, peleador de MMA de 31 años que murió tras desplomarse en el tercer asalto de su combate en Cicero Stadium, en Chicago.

Johnson participaba en un evento llamado Matador Fighter Challenge contra Mario Aleksandrovski. Durante el combate se desvaneció y encendió todas las alarmas, según reportó NBC Chicago.

AN MMA star has died just hours after collapsing during a bout at a fight in Chicago.

Isaac Johnson, 31, was competing in the Matador Fighter Challenge at Cicero Stadium when he went down toward the end of his fight.



El protocolo de emergencia para estos casos fue activado y los equipos médicos actuaron. Johnson fue trasladado en ambulancia a Loyola University Medical Center, donde falleció poco después de la medianoche del 22 de noviembre. La causa de su muerte aún está bajo investigación y se espera el resultado de la autopsia.

Joe Goytia, promotor del Matador Fighter Challenge, un espectáculo que combina MMA y boxeo tailandés, declaró a FOX 5 Washington que el peleador había pasado el examen físico obligatorio antes de la pelea.

Posteriormente, Goytia escribió en Facebook un mensaje donde narró los hechos y expresó su pesar por la situación. “Esta es una publicación que esperaba nunca hacer. Anoche, uno de los luchadores en nuestro evento, Isaac Johnson, se derrumbó hacia el final de su pelea”.

“No tengo las palabras para expresar cómo me siento en este momento, todo lo que puedo decir es mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de equipo. Sabremos más a medida que se publique el informe médico”, agregó.

Tras conocerse la trágica noticia, Mission MMA & Fitness, un gimnasio popular entre peleadores de MMA en Chicago, compartió un homenaje a Isaac, describiéndolo como “una persona increíble. Un gran amigo y un padre amoroso. Todos lo extrañamos”.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Cook programó una autopsia para determinar la causa de su muerte. Este combate era su primera pelea oficial de boxeo tailandés, según reportes.



