Reprograman para julio la Cena de Corresponsales tras el atentado contra Trump

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca anunció que la tradicional Cena de Corresponsales se celebrará finalmente el próximo 24 de julio, casi tres meses después de que el evento original fuera suspendido por el intento de asesinato contra el presidente Donald Trump. El mandatario confirmó su asistencia.

La presidenta de la organización, Weijia Jiang, afirmó que la decisión busca evitar que la violencia marque el destino de uno de los encuentros más emblemáticos del periodismo estadounidense.

“No permitiremos que un acto de violencia tenga la última palabra”, señaló en un comunicado difundido este martes.

La responsable de la asociación adelantó además que la nueva edición tendrá un formato más reducido que el previsto inicialmente y contará con medidas de seguridad reforzadas, así como nuevos protocolos de acceso para los asistentes.

Trump confirmó en un mensaje en su red Truth Social que acudirá a la cena porque no se puede “permitir que unos lunáticos alteren” el modo de vida estadounidense.

El presidente anunció que el evento cambiará de sede y se celebrará en el Hotel Waldorf Astoria de la capital, un edificio que antiguamente perteneció a la familia Trump, en lugar del Washington Hilton, donde se solía celebrar.

Jiang destacó que la cena ha representado durante más de un siglo una celebración de la libertad de prensa y del papel que desempeña el periodismo dentro de la democracia estadounidense.

A su juicio, el ataque que obligó a interrumpir la edición de este año reforzó la importancia de defender los derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, entre ellos la libertad de prensa.

“La cena servirá como una declaración de que la violencia no tiene cabida en la vida estadounidense y de que la prensa libre no se dejará intimidar para que guarde silencio”, expresó.

El ataque que obligó a suspender la gala

La edición original de la Cena de Corresponsales se celebraba el 26 de abril cuando un hombre armado intentó irrumpir en el hotel de Washington donde se desarrollaba el evento.

El sospechoso, identificado como Cole Allen, de 31 años, llevaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos cuando trató de ingresar al recinto, donde se encontraban cerca de 2,000 personas.

Entre los asistentes figuraban Trump, la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, J.D. Vance, y otras autoridades federales.

La situación derivó en un intercambio de disparos con agentes de seguridad. Aunque no se registraron víctimas, el presidente fue evacuado del lugar y el evento quedó suspendido.

Posteriormente, Trump pidió públicamente que la gala fuera reprogramada.

Acusaciones contra el sospechoso

Las autoridades sostienen que Allen dejó por escrito que su objetivo eran integrantes de la Administración Trump.

Actualmente enfrenta cargos por intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, un delito que podría derivar en cadena perpetua, además de acusaciones relacionadas con armas de fuego y agresión contra un agente.

Con información de EFE.

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