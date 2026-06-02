Richard Gere arremete contra Trump y asegura que el mundo vive su momento “más oscuro”

El actor Richard Gere arremetió contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ceremonia de entrega en Oslo de los premios Václav Havel a la Disidencia Creativa.

Gere, protagonista de clásicos como “Pretty Woman”, aseguró que “está viviendo el momento más oscuro” que ha vivido.

Asimismo, arremetió contra Trump al calificarlo de “loco”. “¿Quién iba a pensar que América podría llegar a esto? ¿Quién iba a pensar que un loco como este sería presidente de Estados Unidos?”, se preguntó Gere.

“El primer día, este tipo desmanteló casi todo lo bueno del Gobierno de Estados Unidos y de su pueblo”, afirmó.

Gere reflexionó sobre una visita que realizó al campo de concentración de Dachau, en el sur de Alemania, donde recordó haber pensado en el ascenso del nazismo.”Tenemos que estar atentos a las señales, a esta dictadura de los monstruos, a la rapidez con que se produce. Tenemos que estar vigilantes”, dijo el actor.

Richard Gere fue el encargado de anunciar el martes en el Foro de la Libertad de Oslo los premios para el artista chino encarcelado Gao Zhen y el disidente birmano anti-junta Sai.

Esta no es la primera vez que Richard Gere se manifiesta públicamente en contra de las políticas de Donald Trump. Al aceptar un premio honorífico a su trayectoria en los Premios Goya de la Academia Española en febrero de 2025, calificó a Trump como un “matón”.

“[Veo] que este tribalismo tan absurdo está empezando a imponerse, donde creemos que todos estamos separados. Desafortunadamente, tenemos funcionarios electos que no nos inspiran como quisiéramos. Estamos en una situación muy oscura en Estados Unidos, donde tenemos a un matón y un delincuente como presidente”, dijo ante el público.

En una rueda de prensa previa, el actor criticó el hecho de que la política de un país sea controlada por millonarios. “Estados Unidos atraviesa un momento oscuro, y ha llegado el momento de que la gente se levante. Debemos estar alerta ante esta nefasta alianza entre dinero y poder. Es irresponsable y corrosivo que haya millonarios al mando de Estados Unidos; es un peligro para todo el planeta”, dijo Gere.

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