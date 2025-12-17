Richard Gere y su familia regresan a Estados Unidos de vacaciones

Ya se ha cumplido un año de la mudanza de Richard Gere y su familia a Madrid, España, pero han decidido pasar las fiestas navideñas nuevamente en Estados Unidos. Su regreso temporal a Nueva York ha sido registrado en las redes sociales de Alejandra, la esposa del actor.

Hace un par de días la española compartió algunos videos donde muestra a Gere y a sus hijos disfrutando de la nieve en su propio hogar, una experiencia que es muy poco probable cumplan en Madrid, donde solo hay nevadas con frecuencia en las montañas.

“La noche nos dejó un regalo: nos despertamos y ¡todo había cambiado! Blanco por fuera, alegría por dentro: la primera nevada de verdad de la temporada”, escribió Alejandra en la publicación.

Poco antes de que compartiera estas imágenes, Alejandra Gere había declarado en una entrevista con ‘Harper’s Bazaar España’ que estaban planeando dividir su vida entre la mansión de Madrid y la de Nueva York. Hay que destacar que ninguno de los dos se ha desconectado del todo de Estados Unidos por compromisos laborales y filántropos.

Por otro lado, Gere ya había hablado hace unas semanas sobre lo que extraña de Nueva York y las diferencias entre culturas que ha notado desde su mudanza al otro continente. “La cultura española tiene una alegría muy abierta, muy cálidos, muy abiertos y mucho menos estresados ​​que la gente que se encuentra aquí en Estados Unidos”, declaró a la revista ‘People’.

Este año Gere también ha sido noticia por la venta de una mansión en New Canaan, Connecticut. Aunque la venta la cerró por $10.75 millones de dólares a finales del 2024, este año fue criticado por habérsela vendido a un desarrollador que demolió la casa original que había en la propiedad.

Las críticas vienen de Lulu Simon, hija de Paul Simon, quien también fue propietario en el pasado de esta misma propiedad. “Compró la casa de mi infancia. Prometió que cuidaría el terreno como condición para la compra. Luego, nunca se mudó y simplemente se la vendió a un promotor inmobiliario”, declaró la joven.

