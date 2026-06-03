América anuncia que André Jardine no seguirá como entrenador

El Club América anunció este miércoles que André Jardine no seguirá como entrenador del club tras una ilustre etapa que incluyó tres títulos de Liga MX consecutivos.

“André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América. Te convertiste en el Director Técnico más triunfador del Club y tu huella quedará permanentemente grabada en nuestra historia”, se lee en el comunicado de prensa del club.

De acuerdo a ESPN, Jardine y el América llegaron a un acuerdo para finalizar el contrato, a pesar de que al técnico brasileño le quedaba un año de contrato.

“Te convertiste en el Director Técnico más triunfador del Club y tu huella quedará permanentemente grabada en nuestra historia. Desde Club América, te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos proyectos, Jardine”, expone el mensaje de América a Jardine.

André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América.



Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André.



Te convertiste en el? pic.twitter.com/cnhdpprDzZ — Club América (@ClubAmerica) June 3, 2026

El palmarés de André Jardine en el América

El técnico brasileño dirigió un total de 162 partidos con el club mexicano, más que ningún otro club en su carrera, con un total de 85 victorias, 41 empates y 36 derrotas.

Jardine ganó un total de seis títulos con el América con 1 título Clausura de Liga MX, 2 títulos Apertura, 1 Supercopa de México, 1 Copa de Campeones y 1 Campeones Cup.

Aunque América viene de quedar octavo en el último torneo de la Liga MX y quedaron eliminados ante Pumas en los cuartos de final de la Liguilla.

¿Quién reemplazará a Jardine en el América?

De acuerdo a los reportes, Guillermo Almada es uno de los nombres que está cerca de llegar al banquillo del club azulcrema.

Almada viene de dirigir al Real Oviedo y también tuvo pasado en la Liga MX con los Tuzos del Pachuca.

Entre otros nombres en la mesa para el cargo también estuvieron Diego Alonso, Martín Anselmi y Matías Almeyda, este último ya con Rayados.

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