Leo Messi: “Ojalá mi historia sirva para que los niños sigan soñando”

El astro argentino Lionel Messi fue distinguido este miércoles con el prestigioso Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Al conocer la noticia, el actual delantero del Inter Miami expresó su deseo de que su trayectoria inspire a las nuevas generaciones, recordando que el éxito va más allá de los trofeos y se fundamenta en la calidad humana.

“Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña”, señaló el astro argentino través de unas declaraciones difundidas por la propia fundación.

“Quiero agradecer de corazón al jurado y a la Fundación Princesa de Asturias por este reconocimiento, que para mí es un orgullo enorme. España y Cataluña son parte de mi vida: ahí crecí como futbolista, viví muchísimos años y nacieron mis hijos. Siempre sentí mucho cariño de la gente, y por eso este premio tiene un valor muy especial para mí”.

El atacante insistió en que “nada” de lo que ha logrado a lo largo de su carrera lo ha conseguido en solitario. Remarcó que “atrás de cada logro hay compañeros, familia y muchísima gente” que le brindó su apoyo incondicional en el camino.

El jurado de la Fundación Princesa de Asturias decidió otorgar el galardón al exfutbolista del Barcelona debido a su “deslumbrante talento” y su “excepcional trayectoria deportiva”.

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