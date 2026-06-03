Cristopher Sánchez se lleva el premio a Pitcher del Mes con mayo histórico

Cristopher Sánchez se llevó el premio al Pitcher del Mes en mayo en una dura pelea contra el lanzador Jacob Misiorowski, ambos haciendo historia en las respectivas franquicias.

Sánchez se llevó el galardón de Pitcher del Mes tras terminar en mayo con una racha de más de 44 innings inmaculados sin permitir carreras.

El lanzador dominicano de los Phillies de Philadelphia ya posee la séptima más larga para un abridor de lanzadores sin permitir anotaciones.

La racha de más innings para un abridor sin permitir carreras:

1. Orel Hershiser: 59 IP (1988)

2. Don Drysdale: 58 IP (1968)

3. Bob Gibson: 47 IP (1968)

4. Zack Greinke: 45 2/3 IP (2015)

5. Carl Hubbell: 45 1/3 IP (1933)

6. Sal Maglie: 45 IP (1950)

7. Cristopher Sánchez: 44 2/3 (2026)

Sánchez obtuvo su segundo premio profesional después de haberlo ganado previamente en junio de 2024 como miembro de los Phillies.

El dominicano es uno de los 18 lanzadores de los Phillies que han ganado el premio y solo el tercero en ganarlo varias veces, uniéndose a su compañero zurdo Cliff Lee (junio y agosto de 2011) y a su compañero de rotación Zack Wheeler (mayo de 2022 y junio de 2025).

Sánchez tuvo un récord de 4-0 con una efectividad de 0.00 y 45 ponches en 5 apariciones el mes pasado.

Jacob Misiorowski, rival de Cristopher Sánchez al Cy Young

Solo un mes histórico de Cristopher Sánchez le quitó el galardón de Pitcher del Mes a Jacob Misiorowski, quien también tuvo un destacado mayo con los Milwaukee Brewers.

Misiorowski tuvo un récord de 5-0 con una efectividad de 0.23 y 57 ponches en 6 apariciones el mes pasado.

A diferencia del dominicano, el abridor de Milwaukee tuvo 12 ponches más y solo permitió una carrera en sus aperturas.

Ambos lanzadores estarán peleando por el Cy Young de la Liga Nacional en un año que promete ser histórico para los lanzadores.

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