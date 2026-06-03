John Barnes, leyenda del Liverpool, operado tras diagnóstico de cáncer: “Me sacaron la próstata”

Las malas noticias siguen para el entorno futbolístico del Liverpool. Horas después de que la leyenda Kenny Dalglish informara sobre su diagnóstico de cáncer, el exjugador John Barnes reveló que se sometió a una cirugía por esta misma enfermedad.

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Aunque el tipo de cáncer de Dalglish no ha sido especificado, Barnes anunció que tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico por una lesión en la próstata.

Así lo dio a conocer en una entrevista con Times Radio. “He tenido cáncer de próstata, me han sacado la próstata. No mucha gente lo sabe y es un tema un poco tabú porque apoyamos a las mujeres con cáncer de mama y ni siquiera es un problema”.

BREAKING: John Barnes reveals he's undergone surgery after prostate cancer diagnosishttps://t.co/7mp5ZO8m3o — talkSPORT (@talkSPORT) June 2, 2026

“Mientras que con los hombres, el gobierno dice: ‘Sí, cáncer de próstata, necesitamos más conciencia, necesitamos que la gente se adelante y en los hombres negros es más frecuente’. Los hombres tienen que morder la bala y tragarse su orgullo y admitir si tienen problemas y decirlo”, opinó.

El exjugador de 62 años confirmó que la cirugía fue un éxito y su estado médico evoluciona favorablemente. John Charles Bryan Barnes nació el 7 de noviembre de 1963 en Kingston, Jamaica.

Hijo de un oficial del ejército, se mudó a Inglaterra a los 12 años y comenzó a jugar en ligas juveniles de Londres, donde fue detectado por ojeadores del Watford.

Barnes hizo su debut profesional a los 17 años para el Watford y pasó seis años en el club antes de fichar por el Liverpool. Cerró su etapa con 233 partidos y 65 goles.

En 1987 firmó con los ‘Reds’ y jugó 10 temporadas en Anfield. Anotó 108 goles en 407 apariciones.

El delantero ganó dos títulos de liga, dos Copas de la FA y la Copa de la Liga durante su brillante período en Anfield.

Barnes más tarde tuvo períodos en Newcastle United y Charlton Athletic, y se retiró en 1999.

Ganó 79 partidos con Inglaterra y marcó diez goles.



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