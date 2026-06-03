Descubren moneda antigua con marcas misteriosas bajo la catedral de Notre Dame

La reconstrucción de la catedral de Notre Dame no solo devolvió a París uno de sus monumentos más emblemáticos, también abrió una ventana inédita al pasado de la capital francesa, ya que a poca distancia de las largas filas de turistas que visitan el templo reabierto en 2024, arqueólogos trabajan en una excavación que ya es considerada por medios franceses como “la excavación del siglo”.

Los trabajos se realizan en la explanada ubicada frente a Notre Dame, donde el gobierno de París planea desarrollar un proyecto de renovación urbana que incluirá nuevas áreas verdes y espacios de sombra para enfrentar las altas temperaturas del verano. Antes de iniciar las obras, fue necesario explorar el subsuelo para evitar daños a posibles vestigios históricos.

Hallan moneda antigüa cerca de Notre Dame

La excavación ha revelado una sucesión de capas arqueológicas que abarcan cerca de 2,000 años de historia. A apenas 20 pulgadas de profundidad aparecen los primeros restos, mientras que a 13 pies bajo tierra los especialistas continúan encontrando evidencias del antiguo París.

Entre los hallazgos más destacados se encuentra una moneda del siglo IV con la imagen del emperador romano Constantino, así como fragmentos de cerámica medieval decorados con inscripciones cuyo significado aún no ha sido descifrado por los expertos.

De acuerdo con los arqueólogos, el sitio concentra diferentes etapas históricas de la ciudad. Bajo los restos de viviendas medievales aparecen silos de almacenamiento de granos de los periodos merovingio y carolingio, correspondientes a los siglos VI al X. Más abajo se localizan vestigios de un antiguo barrio romano que data de los siglos IV y V.

La excavación se desarrolla en la Île de la Cité, una isla en el río Sena considerada el núcleo original donde surgió París. Siglos después, sobre ese mismo terreno comenzó la construcción de Notre Dame en 1163.

Recuperan piezas de cerámicas conservadas

Los investigadores también han recuperado piezas completas de cerámica conservadas en antiguas letrinas medievales que funcionaban como depósitos de basura. Gracias a las condiciones del lugar, numerosas jarras y recipientes permanecieron intactos durante siglos.

Además de aportar información sobre la vida cotidiana de distintas épocas, algunos objetos ayudan a fechar con precisión las capas arqueológicas. Las monedas romanas, por ejemplo, permiten establecer referencias cronológicas para comprender mejor la evolución del sitio.

Hallazgos en Notre Dame (AP Photo/Nicolas Garriga)

Los especialistas consideran especialmente valiosos los vestigios de la antigua Lutecia, nombre que recibía París durante la época romana. Tras la caída del Imperio Romano, la población se concentró en la Île de la Cité y reutilizó materiales de construcciones anteriores para levantar fortificaciones, una práctica de la que también se encontraron evidencias durante la excavación.

Los descubrimientos en Notre Dame

Los descubrimientos se suman a otros hallazgos recientes realizados en Notre Dame. En 2022, arqueólogos localizaron varias tumbas y un sarcófago de plomo prácticamente intacto que probablemente perteneció a un alto dignatario del siglo XIV. Ese mismo año también fueron identificados restos escultóricos policromados pertenecientes al coro original de la catedral.

Posteriormente, en 2023, investigadores confirmaron que Notre Dame fue la primera catedral gótica en utilizar de manera extensiva grapas de hierro para unir bloques de piedra, una característica que quedó al descubierto tras el incendio de 2019.

Mientras continúan las excavaciones, el proyecto de remodelación de la plaza prevé la plantación de 160 árboles y la instalación de sistemas para refrescar el espacio durante el verano. La intervención urbana estaría concluida en 2028, aunque los arqueólogos esperan seguir profundizando para encontrar vestigios aún más antiguos que permitan conocer mejor los orígenes de la ciudad.

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