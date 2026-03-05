El tren del futuro que promete unir Londres y París en solo 20 minutos

Viajar entre Londres y París podría cambiar para siempre en las próximas décadas. Un proyecto de transporte futurista propone conectar ambas capitales europeas en apenas 20 minutos, un tiempo que sería incluso menor que muchos trayectos urbanos dentro de las propias ciudades.

La iniciativa se basa en la tecnología conocida como hyperloop, un sistema que permitiría trasladar pasajeros dentro de cápsulas que se desplazan por tubos de baja presión a velocidades cercanas a los 1.000 kilómetros por hora.

Si llega a desarrollarse a gran escala, esta innovación podría redefinir la forma de viajar por Europa, reduciendo de forma radical los tiempos de traslado entre algunas de sus principales ciudades.

Cómo funcionaría el tren del futuro

El hyperloop no es un tren convencional. En lugar de circular sobre vías tradicionales, el sistema utiliza cápsulas que se mueven dentro de tubos casi al vacío, lo que reduce la fricción del aire y permite alcanzar velocidades muy superiores a las de los trenes actuales.

La idea combina varias tecnologías:

Levitación magnética o ruedas especiales para minimizar el contacto con la superficie

Tubos sellados de baja presión, que reducen la resistencia del aire

Propulsión eléctrica avanzada que impulsa las cápsulas a velocidades extremas

Gracias a esta combinación, los ingenieros creen que el sistema podría rivalizar con el transporte aéreo en distancias medias, pero con menor consumo energético y mayor eficiencia.

Un equipo de ingenieros de Massachusetts hizo el primer prototipo de hyperloop en 2016. Crédito: BBC

De Londres a París en 20 minutos

El trayecto entre Londres y París actualmente dura alrededor de 2 horas y 15 minutos en el tren de alta velocidad que atraviesa el Eurotúnel.

Con la tecnología hyperloop, el tiempo de viaje podría reducirse a unos 20 minutos, según las proyecciones de investigadores que trabajan en el desarrollo de este sistema en Europa.

El proyecto está siendo investigado en el European Hyperloop Center, un laboratorio ubicado en los Países Bajos donde se prueban prototipos y se desarrollan los componentes clave del sistema.

Los impulsores del proyecto sostienen que, si se logra escalar la tecnología, viajar entre capitales europeas podría ser tan rápido que muchas personas podrían vivir en una ciudad y trabajar en otra.

Una red que conectaría varias capitales europeas

Aunque Londres y París suelen ser el ejemplo más citado, los planes teóricos del hyperloop apuntan a una red mucho más amplia.

En algunos escenarios de desarrollo se estima que el sistema podría conectar:

Londres – París: unos 20 minutos

Londres – Bruselas: cerca de 20 minutos

Londres – Ámsterdam: poco más de 20 minutos

Londres – Berlín: alrededor de una hora

Esto permitiría crear una especie de “metro europeo” de ultra alta velocidad, donde las distancias entre países se reducirían drásticamente.

El origen de la idea del hyperloop

El concepto moderno del hyperloop se popularizó en 2013, cuando el empresario tecnológico Elon Musk publicó un documento técnico que describía un sistema de transporte basado en tubos de vacío y cápsulas de alta velocidad.

Desde entonces, universidades, centros de investigación y empresas tecnológicas han trabajado en prototipos y pruebas para evaluar la viabilidad del sistema.

Aunque el desarrollo avanza lentamente, muchos expertos creen que el hyperloop podría convertirse en una de las grandes revoluciones del transporte en el siglo XXI.

Los desafíos técnicos del proyecto

A pesar de su potencial, el hyperloop enfrenta numerosos desafíos antes de convertirse en una realidad.

Entre los principales obstáculos se encuentran los costos de infraestructura extremadamente altos y los desafíos de seguridad en tubos de baja presión. También hay mucho que resolver aún en cuando a la regulación internacional respecto a estándares técnicos.

Además, construir una línea que conecte el Reino Unido con Europa continental implicaría complejos proyectos de ingeniería, posiblemente combinados con infraestructuras como el actual Eurotúnel bajo el Canal de la Mancha.

¿Cuándo podría hacerse realidad?

Por ahora, el hyperloop sigue siendo una tecnología en fase de desarrollo y pruebas. No existe una fecha oficial para la construcción de una línea comercial entre Londres y París.

Sin embargo, la investigación continúa avanzando en Europa y otros lugares del mundo. Si los prototipos logran demostrar su viabilidad técnica y económica, los viajes ultrarrápidos podrían convertirse en una realidad durante las próximas décadas.

De concretarse, el impacto sería enorme: ciudades que hoy parecen separadas por largas distancias podrían quedar a solo minutos de distancia, transformando el turismo, los negocios y la vida cotidiana en el continente.

