Del Louvre a la pantalla: el famoso robo tendrá dos proyectos

La audacia del atraco que sacudió el Museo del Louvre el año pasado todavía sigue generando interrogantes y, por si fuera poco, comparaciones con películas y series, como La Casa de Papel.

Y ahora, el célebre robo en París será llevado, tanto al cine, como a la pantalla chica con una serie documental. La editorial Flammarion confirmó que los derechos de la obra periodística que reconstruye el caso han sido cedidos para adaptaciones.

La fuente original de esta historia es “Main basse sur le Louvre”, un libro escrito por tres periodistas que siguieron de cerca cada pista y cada giro del robo a la galería Apolo, donde joyas reales y simbólicas de la corona francesa desaparecieron en cuestión de minutos.

Irá al cine y en forma de documental

La productora Iconoclast obtuvo los derechos para el largometraje que estará bajo la dirección de Romain Gavras, conocido por películas como “Notre jour viendra” y “Athena”. Aunque aún no hay detalles sobre el título final, reparto o fecha de estreno, el proyecto ya ha despertado expectación entre el público y la industria.

Paralelamente, la misma historia será adaptada a una serie documental, también basada en el relato del libro. Esta versión promete escudriñar con mayor profundidad en los hechos, las motivaciones y el contexto que rodeó el robo, ofreciendo una mirada que combine investigación periodística con narrativa audiovisual.

Un atraco de película

Los autores del libro, Jean Michel Décugis (del diario Le Parisien), Jérémie Pham Lê (de Le Monde) y Nicolas Torrent (de la revista Paris Match), reconstruyen con detalle cómo el 19 de octubre de 2025 unos ladrones lograron entrar en la galería Apolo y se llevaron un botín valuado en 88 millones de euros, alrededor de 102 millones de dólares. El impacto del hecho fue tal que desencadenó cambios en la dirección del museo y una profunda crisis institucional.

La presidenta de la institución, Laurence des Cars, tuvo que dar un paso al costado después de que se conocieran los detalles del robo, lo que evidencia la magnitud del escándalo que desató el suceso en los círculos culturales y políticos de Francia.

Tras meses de investigación, con una intensa búsqueda y la detención de varios sospechosos, la historia se convirtió en un rompecabezas de pistas, sospechas y silencios. Para los autores, este hecho fue una especie de consagración de una tendencia en la que el robo de arte ha dejado de ser un acto casi mítico, para integrarse en las dinámicas más prosaicas del crimen organizado.

Convertir un robo que parecía sacado de una fantasía, en un fenómeno cultural con varias capas narrativas, es también un reconocimiento al valor de los periodistas que siguieron el caso y a la fuerza de las historias que emergen de los archivos, las entrevistas y la reconstrucción meticulosa de los hechos.

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