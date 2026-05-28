Senador de NY Luis Sepúlveda: los puertorriqueños le abrieron las puertas políticas a otros hispanos en el estado

NUEVA YORK – El puertorriqueño Luis R. Sepúlveda recuerda que, mientras crecía en “Los Sures”, vecindario en Brooklyn, agentes policiales detenían a parientes y a otros miembros de esa comunidad por el hecho de hablar español o por su color de piel.

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Sepúlveda confiesa que el proceder le molestaba, pero, siendo apenas un niño de 6 años, no sabía como responder a esas prácticas.

“En el vecindario en el que yo me crié había muchos puertorriqueños y mientras yo aprendía sobre las figuras políticas, también aprendía sobre el abuso racial en contra de los puertorriqueños por parte de la Policía, de las agencias de gobierno. Trataban a los puertorriqueños distintos a la población blanca. Eso me impactó mucho a mí. Yo veía a personas que eran detenidas por la Policía sin justificación, solamente porque hablaban español o porque tenían el color de piel un poco más oscura, y eso me molestó mucho desde pequeñito”, relata en entrevista exclusiva con El Diario.

“Yo me acuerdo que, estando con familiares míos, la Policía, de momento, nos paraba y se salían del carro (patrulla) para preguntar que hacíamos, que por qué estábamos ahí; nos pedían identificación, cosas que no se veían en otras comunidades”, continúa.

Las escenas de discrimen y racismo que presenció y vivió en las calles de la ciudad de Nueva York en los 70 no fueron en vano.

Con el pasar de los años y con el apoyo de mentores como su abuelo Rafael Pérez, quien lo instruyó en la historia puertorriqueña, incluyendo las luchas de resistencia contra la violencia del Estado, Sepúlveda interiorizó que su misión iría más allá de la molestia y la indignación.

“Yo le doy mucho crédito a mi abuelo, Rafael Pérez se llamaba. Él fue una figura muy importante en mi desarrollo político, porque él, desde jovencito, me enseñaba. El me enseñó a leer español. Yo, a la edad de 6 años, leía español y leía inglés, y era porque me hablaba mucho de Pedro Albizu Campos (líder nacionalista), que es una figura que él adoraba y también de los movimientos políticos en Puerto Rico”, recuerda.

Hoy, Sepúlveda suma una trayectoria de casi 15 años en la legislatura estatal y es el primera latino y boricua que preside el Comité Judicial del Senado, uno de los más importantes de ese cuerpo legislativo en Albany.

Por su gestión, los organizadores del “Desfile Anual del Día Puertorriqueño de El Bronx” lo reconocerán este sábado, 30 de mayo, como “Pionero Legislativo”.

Sepúlveda, que representa al distrito 32 del llamado “Condado de la Salsa”, es uno de los homenajeados en la edición de este año que celebra el 40 aniversario del tradicional desfile.

“Yo me siento muy orgulloso de ser puertorriqueño

“Estoy muy orgulloso de ser reconocido. Soy hijo de padres puertorriqueños. Mi papá nació en Mayagüez y mi mamá en Cataño. Yo he vivido en Puerto Rico. Yo me siento muy orgulloso de ser puertorriqueño”, afirmó.

A preguntas sobre las contribuciones de la comunidad boricua a la historia, cultura y economía de la ciudad, Sepúlveda también es de los que cree que los puertorriqueños le abrieron las puertas a miembros de otras comunidades, tras ser de los grupos pioneros en arribar a la ciudad a principios del siglo pasado.

“Los puertorriqueños, sin duda alguna, y esto lo han dicho muchas figuras latinas que no son puertorriqueñas, le abrieron las puertas del sistema político aquí en NY a las otras razas. La comunidad dominicana está muy agradecida… El congresista Adriano Espaillat, que es dominicano, ha dicho que los puertorriqueños lo ayudaron a él, a su familia y al movimiento político dominicano. Yo estoy de acuerdo”, menciona.

Sepúlveda, cuya esposa es dominicana, también reconoce el impacto que otras poblaciones han tenido en la configuración social de espacios como la Gran Manzana.

Primer senador del estado de NY con ciudadanía dominicana

“Yo también soy ciudadano dominicano. A mí, el presidente Abidaner me otorgó la ciudadanía hace cuatro años atrás. Mi esposa es dominicana. Tengo un hijo dominicano. Yo tengo una relación muy cercana con la comunidad dominicana, y sin duda alguna, los puertorriqueños ayudaron mucho a esa comunidad y a los dominicanos también”, insiste.

En el 2022, Sepúlveda se convirtió en el primer senador del estado de NY en recibir la ciudadanía dominicana que le confirió el presidente de ese país Luis Rodolfo Abinader Corona mediante el decreto 574-22.

Cuando trascendió la histórica distinción, no faltaron las críticas entre los que argumentaban que el senador buscaba congraciarse con la comunidad dominicana para obtener ventaja política.

Sepúlveda sostiene que se trata de uno de los mayores honores de su vida. Añade que el reconocimiento responde a su trabajo constante en favor de los derechos de los dominicanos en NY.

“Hace años que yo hago eventos para ayudar a la isla. Dominicana se ha desarrollado mucho más económicamente, pero todavía hay mucha pobreza. Yo he llevado bultos con comida. Todos los años, llevo una delegación de oficiales electos, empresarios…a la R.D. Esa ayuda que le he aportado a la isla, el senador Alexis Victoria Yeb, que estaba muy orgulloso de lo que estábamos haciendo, le pidió al presidente que me otorgara la ciudadanía”, expone.

Para el político, el tiempo le ha dado la razón sobre su compromiso con Quisqueya.

“Había personas aquí de descendencia dominicana que estaban un poquito molestos por eso. Decían que yo me estaba aprovechando de la ciudadanía dominicana, pero esas son personas que no habían visto el esfuerzo que había hecho para esa isla. No sé por qué, pero a veces la envidia es fuerte, pero creo que eso ha disminuido mucho y las personas ahora están reconociendo que mi intento no es agrandarme yo mismo, sino ayudar a una isla que ha sido buena conmigo”, plantea.

A juicio del senador, actualmente, hay un “sistema de cooperación entre boricuas y dominicanos” que no se veía antes, lo que se ha traducido en beneficio para otras comunidades latinas.

“En Puerto Rico, hay un senador que es dominicano (Gregorio Matías Rosario), electo por los votantes en Río Piedras (zona de San Juan). En Puerto Rico, los dominicanos han hecho mucha labor para ayudar a la economía…Desafortunadamente, la gobernadora (Jenniffer González) los entregó a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), que eso me molestó mucho. Aquí, en NY y en Puerto Rico, hemos trabajado mucho para el mejoramiento de las dos comunidades, y de ese trabajo, hemos podido ayudar a los mexicanos, a los salvadoreños, a los colombianos, que también están creciendo políticamente en NY. Le abrimos las puertas los puertorriqueños y ahora los dominicanos a esos otros grupos latinos”, abunda.

Con una mayor presencia de latinos, aproximadamente un 62%, principalmente de origen puertorriqueño y dominicano, el distrito 32 que representa Sepúlveda se sitúa en el centro y el sur de El Bronx. La zona alberga predominantemente a miembros de la clase trabajadora y comprende barrios como Parkchester, Soundview, Castle Hill, Longwood, Melrose y Morrisania.

En cuanto a dominicanos, El Bronx tiene la mayor concentración con unos 334, 347, lo que equivale a 22.7 % de la población.

En el caso de los boricuas, suman unos 237,047, equivalentes a un 16.1% de la población.

En la ciudad de NY residen unos 574,000 boricuas versus unos 663,000 dominicanos.

A nivel del estado, los puertorriqueños superan en cantidad a los dominicanos en una proporción de, aproximadamente, 1 millón frente a un máximo de 890,000.

Sepúlveda, que antes de senador fue asambleísta por el distrito 87 también en El Bronx, considera que más allá de diferencias étnicas y raciales, a la mayoría de sus constituyentes les preocupan los mismos temas, como el migratorio.

“Una cosa que une a muchas de las comunidades es el tema de migración y el abuso del presidente (Donald) Trump a la comunidad inmigrante, especialmente a los latinos; el tratamiento de ICE a esa comunidad une a los oficiales electos para proteger a los miembros”, destaca el legislador.

ICE ha detenido a puertorriqueños

Los boricuas no se han librado de los operativos de control migratorio aun cuando son ciudadanos estadounidenses de nacimiento, señala.

“Hemos visto que ICE ha parado a puertorriqueños. No tienen la inteligencia de decir que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, aquí no hace falta pasaporte ni visa. Este gobierno federal es tan racista que no le importa. En respuesta al abuso, se ha juntado toda la comunidad latina para protegernos”, argumenta.

El hecho de que los boricuas cuenten con la ciudadanía no hace gran diferencia en comparación con otras comunidades hispanas y los problemas que enfrentan, concluye el senador.

“Aunque los puertorriqueños son ciudadanos americanos, hablamos español, somos culturalmente caribeños…los temas para los puertorriqueños, no tanto migración, pero el tema de vivienda asequible, salud, educación (comparten con otras comunidades). Desafortunadamente, el condado de El Bronx es el más senatorial más pobre en el estado y posiblemente en el país. Con eso vienen muchos problemas de educación, de salud, vivienda asequible. Eso impacta a todas las comunidades, no importa de dónde vengan. Y eso me ayuda a mí, en el sentido de que lo hago por una comunidad, lo estoy haciendo para todas las comunidades”, asegura.

Parte de su prioridad ha sido garantizar que se respeten los derechos constitucionales que cobijan a todas las personas independientemente de su estatus migratorio.

“Ayudar a los migrantes, tenga documentación o no, porque la Constitución de los Estados Unidos dice que cuanto tú entras a este país, no importa tu estatus migratorio, tienes los derechos que la Constitución te da. La Enmienda 14 (ningún estado puede privar a una persona de su vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal) aplica a todas las personas no importa si naciste en EE.UU. Eso es importante, porque las comunidades necesitan ayuda para buscarle abogados y organizaciones sin fines de lucro para conseguir vivienda y otra asistencia que ha hecho tanto por el desarrollo de este país”, indicó el también abogado.

“Los indocumentados proveen más de $3,000 millones de dólares (en impuestos al año) a este país y no reciben beneficios (asistencia pública) porque no tienen número de Seguro Social”, añade Sepúlveda, quien impulsó “DREAM Act” y el proyecto “Green Light” para ampliar el acceso a la educación superior y a las licencias de conducir a inmigrantes indocumentados.

La lucha por el presupuesto estatal

El demócrata reconoce que una de las batallas más complicadas es la del presupuesto estatal considerando la situación económica en El Bronx.

“Cuando yo estoy peleando en el presupuesto para mi distrito me aseguro que haya suficientes fondos o lo máximo posible para la construcción de vivienda asequible. Trabajo con la oficina del alcalde de la ciudad, la líder del Senado y la gobernadora del estado para proveer ese tipo de vivienda. Ahora estamos viendo el presupuesto y es el más tardío que he tenido que manejar en los 15 años que llevo como legislador, pero he dicho que necesito más dinero para proveer servicios educativos en mi distrito. El nivel de desempleo es muy alto. Hago lo que puedo hacer para incentivar programas educativos para un tipo de trabajo que tal vez una persona no esté preparada”, menciona.

“El tema de seguridad es muy importante en nuestro distrito. En el presupuesto se intenta asignar la cantidad necesaria para que la Policía pueda proteger a la comunidad”, agrega.

Precisamente, ayer, el Senado y la Asamblea de NY aprobaron el nuevo presupuesto con más de dos meses de retraso.

Entre otras cosas, el paquete incluye $1,000 millones para ayudar con el aumento de las tarifas en los servicios públicos, $39,000 millones en fondos para ayuda escolar y $4,000 millones en ayuda para la ciudad de NY.

Su labor como presidente del Comité Judicial del Senado

Sobre sus primeros meses en la presidencia del Comité Judicial del Senado, Sepúlveda confiesa que ha tenido que enfrentar las reservas de sectores que no favorecen que un latino y puertorriqueño dirija el organismo.

“Uno de los problemas que yo he tenido no está relacionado con el comité en sí, sino con grupos u organizaciones que no querían que un latino, puertorriqueño, fuera el líder de ese comité porque es uno muy importante para el Senado. Ahí es donde trabajamos para asegurar que los jueces que sean seleccionados por la gobernadora sean evaluados. También paso proyectos de ley para poder mejorar el sistema de las cortes y una de las cosas más importantes para mí es asegurar que haya más jueces y juezas latinas. Uno de los líderes del sistema judicial aquí es Joseph Zayas, que es un puertorriqueño, y el juez administrativo de todas las cortes de NY. El reto son las personas que se han resistido a que un latino, puertorriqueño, tome esta posición”, revela.

Lo anterior no lo amilana y afirma que parte de su meta es allanar el camino para que más miembros de la comunidad alcancen posiciones de poder en el sistema de justicia en general.

“Soy el primero en la historia de NY y creo que voy a abrir puertas para que yo no sea el único y que futuras generaciones también tengan este puesto”, anticipa.

Sepúlveda describió como “doloroso” el proceso que, en el 2023, llevó al descarte del juez de origen boricua Hector LaSalle como Principal de la Corte de Apelaciones.

El excandidato pudo haberse convertido en el primero en dicha posición, pero grupos que consideraban sus posturas muy conservadores se opusieron al nombramiento.

“Eso ha sido un proceso muy doloroso para mí, porque yo he sido abogado por 40 años casi. Cuando yo primero entré a un tribunal, en 1982, un guardia me preguntó que dónde estaba mi abogado, porque no podía creer que un latino fuera abogado, y eso me recordó el proceso de LaSalle”, relata.

“Pero lo más doloroso y, no voy a mencionar nombres, es que hubo latinos, latinos, que se dejaron llevar por opiniones que no eran correctas, en información incorrecta sobre el juez LaSalle, que es un tremendo juez. Esos mismos latinos que votaron en contra de LaSalle, fomentaron parte del movimiento en su contra y eso fue muy doloroso, porque el año antes, habían nominado y aceptado a una jueza de Long Island que era mucho más conservadora. Cuando latinos están en el medio de un proceso para no permitir que un latino asuma ese puesto se hace más difícil entender al resto. ‘Si ellos están opuestos y son latinos, entonces nosotros también podemos oponernos’…Hubo algunos latinos que en vez de ayudar para hacer historia, el primer latino presidente de los tribunales aquí, hicieron todo lo posible para que esa persona no asumiera el puesto”, puntualizó.

Parte de las iniciativas que están bajo su consideración como encargado del comité es desarrollar un sistema de cortes que sea completamente multilingüe; que las personas que se quieran representar por cuentan propia, porque no tienen dinero para contratar un abogado, puedan hacerlo más fácilmente, y bajar el costo de litigar en el estado de NY.

“Dentro del comité ha sido una experiencia increíble”, describe. “Yo me veo diariamente con grupos que me traen proyectos de ley, algunos individuales, para mejorar el sistema judicial de NY. Eso ha sido una delicia. Eso ha sido algo de gran orgullo”, resalta.

Durante la sesión legislativa de 2019, Sepúlveda supervisó la histórica reforma al sistema de justicia penal en temas como la eliminación de la fianza en efectivo, la revelación anticipada de pruebas y el juicio rápido. Su enfoque legislativo en cuanto a este asunto es la rehabilitación y la reinserción social, la eliminación del confinamiento solitario y la creación de una supervisión civil del sistema correccional estatal.

Poder electoral de los latinos

El cambio a favor de la comunidad también debe ir de la mano con la participación cívica y electoral, considera Sepúlveda.

“En el estado de NY, el voto puertorriqueño debe ser una fuerza enorme junto con el de los dominicanos también. El problema que hemos tenido es que, primero, muchos de ellos no salen a votar. Eso me molesta un poquito porque hay sistemas para que no tengas que ir a las urnas el día de las elecciones; uno puede votar temprano, enviar el voto por correo. No salen a votar en la proporción en la que deben salir. La población de NY es 20% a 25% latino. Si nos reunimos todo como una fuerza política, aquí no pasaría nada sin la aprobación de nuestra comunidad y el problema es que estamos halando en direcciones distintas”, reflexiona.

Aparte de inscribirse para votar y ejercer ese derecho, en el caso particular de los puertorriqueños, es necesario estrechar los lazos entre la diáspora y los ciudadanos en la isla para mejorar el bienestar de la comunidad en general.

Sin embargo, el senador reconoce que es mínimo el involucramiento entre oficiales electos de NY con los de la isla.

“Uno de los problemas que yo he tenido es que los oficiales electos puertorriqueños no están muy involucrados acá. Son pocos los que vienen aquí a la Legislatura y se involucran con los oficiales electos acá para el mejoramiento de la isla, y eso causa un problema. Otras comunidades, por ejemplo, de la dominicana, vienen a cada rato diputados, senadores a crear un ambiente para la diáspora. Eso no existe tanto con los oficiales electos en Puerto Rico”, analiza.

El demócrata atribuye esta realidad a diferencias político-partidistas e ideológicas.

En ese sentido, Sepúlveda afirma que no comulga con las ideas y políticas de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, aliada de Trump.

“El otro problema que yo tengo es la gobernadora de Puerto Rico (Jenniffer González) que ella es proTrump, es MAGA, y eso aquí le molesta mucho a los puertorriqueños, porque yo creo que es vergonzoso lo que ella hace para la isla. Si hubiera otra gobernadora yo me envolvería más a ese nivel. Los oficiales electos en Puerto Rico, he conocido muchos que son muy agradables y que quieren ayudar, pero, por lo general, tienen que involucrarse más y tener más interacción con oficiales electos aquí. En NY, hay tres senadores puertorriqueños; hay varios asambleístas puertorriqueños; el fiscal de Brooklyn es puertorriqueño y otras posiciones importantes que ahora mismo tienen puertorriqueños”, indica.

A modo de ejemplo, puso la conferencia anual SOMOS que reúne a líderes políticos y oficiales electos de NY en la isla.

“Tenemos SOMOS, una conferencia que se hace todos los años. Hasta en esa conferencia, a la que van miles de profesionales y oficiales electos, porque ese programa lo maneja la Asamblea de NY, cuando vamos allá a la isla por esa semana, hay muy poca interacción entre los oficiales electos de P.R. y los de aquí. Eso es una falla, posiblemente de los dos lados, pero hasta que eso no se desarrolle más, va a continuar esta indiferencia que existe ahora entre los oficiales de aquí y los de P.R.”, puntualizó.

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