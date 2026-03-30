NYPD asciende a oficial boricua clave en frustrar ataque con explosivos en las cercanías de la residencia del alcalde

Uno de los oficiales hispanos considerados como uno de los tantos héroes uniformados que por sus esfuerzos lograron detener un eventual ataque terrorista en las cercanías de la residencia oficial del alcalde Zohram Mamdani, fue ascendido este lunes por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) al rango de Sargento Asignación Especial. Se trata de Luis Navarro, quien participó en el operativo que frustró la detonación de dos artefactos explosivos, que terminó en la detención de las dos personas acusadas de intentar este ataque en medio de una protesta.

Navarro llegó a la Gran Manzana cuando era un niño procedente de Puerto Rico. Desde hace 11 años forma filas en la Uniformada. A pesar de que gran parte del foco mediático ha estado puesto en su acción, cuando evitó que el dispositivo se activara e hiciera daño a decenas de personas, el boricua ha insistido en sus apariciones públicas que no se considera un “héroe”.

Por el contrario, ha valorado el trabajo en equipo y la formación que ha recibido de la institución policial.

“Pasamos seis meses en la academia. Hemos realizado innumerables entrenamientos. Hemos recibido capacitación en antiterrorismo. También en situaciones de tiradores activos. Todo lo que he aprendido a lo largo de toda mi carrera, culminó en ese único momento“, afirmó Navarro a medios locales.

La escena en donde Navarro se arroja con sus botas al artefacto ha sido una de las más virales de operativos policiales en la Gran Manzana en 2026. (Foto: Cortesía NYPD)

Mérito extraordinario

En resumen, este uniformado isleño se acercó al dispositivo para evaluar rápidamente la situación en medio del caos, ayudó a alejar y dispersar a civiles y manifestantes que se encontraban cerca y su reacción inmediata permitió ganar tiempo crítico para controlar la escena y evitar que el artefacto causara heridos.

Todo el equipo de más de quince oficiales que estuvieron en esa situación altamente peligrosa han sido altamente reconocidos por la institución policial.

La progresión de Sargentos, Tenientes y Capitanes dentro de la Uniformada requiere un examen competitivo, pero por méritos extraordinarios también pueden ser promovidos.

“La labor policial es impredecible e incesante. Los agentes se ven inmersos en situaciones que la mayoría de las personas nunca tendrá que enfrentar: momentos en los que no cabe dar marcha atrás ni permanecer al margen”, reiteró la comisionada de NYPD, Jessica Tisch, en la ceremonia de una larga lista de ascensos, en donde la Ciudad rindió homenaje a aquellos oficiales que han demostrado una dedicación excepcional a su labor.

“Felicidades a todos los que han sido ascendidos hoy, y gracias por todo lo que entregan para mantener segura a la ciudad de Nueva York”, remató.

Bajo investigación

El pasado 7 de marzo, manifestantes y contramanifestantes se enfrentaban frente a Gracie Mansion. De repente, un hombre encendió una mecha y arrojó un recipiente humeante sobre la acera.

En medio de la confusión, nadie resultó herido. Se arrojaron dos recipientes hacia la multitud, ambos estaban cargados con altos explosivos que no llegaron a detonar. En este momento este supuesto intento de ataque terrorista está bajo investigación.

La policía detuvo a Ibrahim Kayumi, de 19 años, y a Emir Balat, de 18. Ambos confesaron supuestamente que se habían sentido inspirados para atacar a los manifestantes anti musulmanes en nombre del Estado Islámico.