Jugador de Nueva Jersey ganó premio de lotería que ofrece $100,000 al año de por vida

Un residente de Nueva Jersey obtuvo uno de los premios más codiciados de la lotería tras acertar cinco números en el sorteo Millionaire for Life. Gracias a un boleto de apenas $5, el ganador ahora tiene derecho a recibir $100,000 al año durante toda su vida o elegir una suma única equivalente a millones de dólares.

Las autoridades de la lotería estatal no han revelado la identidad del afortunado ganador.

El boleto ganador fue vendido en una farmacia

Según informó la Lotería de Nueva Jersey en un comunicado, el boleto ganador fue adquirido en la farmacia Woodlane Pharmacy, ubicada en el condado de Middlesex.

El jugador acertó los cinco números blancos sorteados durante el concurso celebrado el 29 de mayo.

Los números ganadores fueron 09, 25, 33, 35 y 42.

La Millionaire Ball sorteada fue el número 02.

Al igualar los cinco números principales, el participante aseguró el segundo premio más importante del juego.

Podrá elegir entre pagos anuales o millones en efectivo

El ganador tiene dos opciones para reclamar su premio.

Puede recibir $100,000 al año de por vida, o un pago único de aproximadamente $2.2 millones.

Si además hubiera acertado la Millionaire Ball, habría ganado el premio mayor del juego que es $1 millón al año de por vida, o una opción en efectivo de $18 millones.

Cómo funciona Millionaire for Life

El juego Millionaire for Life fue lanzado el 22 de febrero por la Lotería de Nueva Jersey en colaboración con otros 31 estados y Washington D.C.

Desde entonces, se realizan sorteos diariamente y los boletos tienen un costo de $5 cada uno.

La modalidad ofrece premios diseñados para generar ingresos de por vida, una característica que lo distingue de otros juegos tradicionales de lotería.

Otros premios millonarios recientes

La noticia llega pocos días después de que otro jugador protagonizara una historia igualmente sorprendente en California.

Fernando Ayala, un inmigrante que llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía 12 años, ganó $15 millones gracias a un boleto raspadito Royal Jackpot Scratchers que compró en una tienda Quik Stop de Cloverdale.

De acuerdo con la Lotería de California, Ayala compró en un principio un boleto cuyo número de serie terminaba en 18 y ganó $40.

Al día siguiente regresó a la tienda y decidió probar suerte nuevamente después de notar otro boleto en la máquina expendedora.

Ese segundo boleto resultó ser el ganador del premio mayor.

“Estaba justo ahí”, dijo Ayala sobre el boleto con número de serie terminado en 17.

“Cualquiera pudo haberlo comprado; siento que el boleto me estuvo esperando toda la noche”, agregó.

Ayala también recordó los sacrificios que realizó tras emigrar desde México.

“Llegué de México cuando tenía 12 años. Dormía junto al río y lavé platos durante años”, contó a funcionarios de la lotería.

“Nunca había tenido esta cantidad de dinero y sé lo difícil que es ganarse la vida”, añadió.

La buena acción que terminó en un premio de $586,000

Otra historia llamativa ocurrió recientemente en Carolina del Sur.

Un hombre que prefirió permanecer en el anonimato encontró un boleto ganador de $500 tirado en el suelo de una gasolinera frente a un Walmart en Myrtle Beach.

En lugar de quedarse con él, decidió devolverlo a su propietario.

Dos meses después, la suerte pareció recompensarlo cuando ganó un premio de lotería de $586,000.

“El dueño estaba tan agradecido de recuperar su boleto que supe que algún día me iba a ganar la lotería. Simplemente lo sabía”, declaró el ganador, según la Lotería Educativa de Carolina del Sur.

Mientras tanto, el nuevo millonario de Nueva Jersey deberá decidir si prefiere recibir ingresos garantizados de por vida o cobrar inmediatamente una suma multimillonaria en efectivo.

Sigue leyendo:

– Novia de Maryland gana $90 mil en la lotería antes de su boda y planea luna de miel en Bahamas

– Hombre ocultó que ganó la lotería durante 11 años y reveló por qué su familia aún cree que está en bancarrota

– Hombre devuelve boleto de lotería ganador de $500 y semanas después gana $586 mil