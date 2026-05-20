Hombre devuelve boleto de lotería ganador de $500 y semanas después gana $586 mil

Un hombre de Carolina del Sur asegura que un acto de honestidad cambió su suerte para siempre.

2 meses después de devolver un boleto de lotería premiado con $500 dólares a su dueño legítimo, terminó ganando un premio mayor de $586,000 en el mismo establecimiento donde ocurrió la historia.

El residente de la región de Grand Strand contó a la South Carolina Education Lottery que encontró el boleto tirado en el piso de una gasolinera de Myrtle Beach mientras visitaba la tienda. El ticket correspondía al juego “Pick 3” y ya tenía un premio asegurado.

Según relató en un comunicado difundido por la lotería estatal, decidió no quedarse con el dinero y optó por hacer lo que consideró correcto. El hombre, cuya identidad permanece en reserva debido a las leyes estatales, pidió al gerente del negocio que le avisara si alguien regresaba buscando el boleto perdido.

Poco después apareció el verdadero dueño.

“Estaba tan agradecido por recuperar el boleto que supe, desde ese momento, que yo iba a ganar la lotería”, recordó el hombre. “Simplemente lo sabía”.

El premio llegó semanas después

La intuición terminó convirtiéndose en realidad el pasado 25 de abril. El hombre regresó a la misma tienda de Myrtle Beach y compró un boleto del juego “Palmetto Cash 5”, uno de los sorteos más populares de la lotería estatal.

Esa noche acertó los 5 números sorteados y se quedó con el premio mayor acumulado de $586,000.

El ganador afirmó que interpreta el resultado como una recompensa del destino por haber actuado con honestidad.

“He tenido suerte en la vida y podré usar este premio para ayudar a algunas personas”, comentó. “Y tal vez mi historia anime a otros a hacer lo correcto”.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del caso es que el ganador podrá mantener su identidad completamente privada.

Carolina del Sur es uno de los pocos estados del país que permite a los ganadores de lotería permanecer en el anonimato sin importar el monto obtenido. Esta política busca proteger a las personas de posibles fraudes, acoso o solicitudes constantes de dinero después de recibir premios millonarios.

La South Carolina Education Lottery no reveló detalles adicionales sobre la edad ni la ocupación del hombre, aunque confirmó que reclamó oficialmente el premio mayor y ya recibió el dinero correspondiente.

Mientras tanto, la gasolinera de Myrtle Beach donde ocurrió toda la historia también recibió atención inesperada. En Estados Unidos, los establecimientos que venden boletos ganadores suelen recibir incentivos económicos o bonificaciones por parte de las loterías estatales.

Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor de “Palmetto Cash 5” son extremadamente bajas, la historia del residente de Grand Strand ha generado conversación entre quienes creen en las casualidades y quienes consideran que las buenas acciones eventualmente tienen recompensa.

El hombre aseguró que no piensa hacer cambios drásticos en su vida pese a la inesperada fortuna. Su prioridad será ayudar a personas cercanas y administrar cuidadosamente el dinero.

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