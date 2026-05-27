Novia de Maryland gana $90 mil en la lotería antes de su boda y planea luna de miel en Bahamas

Una futura novia de Maryland convirtió un simple boleto raspadito de $5 dólares en un premio de $90,000 justo antes de su boda, en una historia que rápidamente llamó la atención de jugadores de lotería y usuarios en redes sociales.

Victoria, una empleada de aeropuerto de Salisbury, obtuvo el premio luego de participar en el juego “The Big Spin” de la lotería de Maryland, según informó la agencia estatal en un comunicado oficial. La mujer descubrió que había conseguido uno de los boletos especiales cuando escaneó el ticket con su teléfono móvil y apareció un mensaje que decía: “¡Felicidades, has ganado una BIG SPIN!”

La sorpresa ocurrió semanas antes de su boda y en medio de los preparativos familiares junto a su prometido y su hijo de apenas 5 meses.

El boleto ganador fue comprado en una tienda Express Mart ubicada en Salisbury, ciudad situada en la costa este de Maryland. Victoria contó que tanto ella como su madre y su prometido habían estado jugando regularmente desde que el nuevo raspadito salió a la venta el pasado 20 de marzo.

Hasta entonces, únicamente habían ganado premios pequeños.

Sin embargo, esta vez apareció el codiciado símbolo “SPIN”, que otorga la posibilidad de viajar a la sede de la lotería en Baltimore para girar una rueda gigante con premios mucho mayores.

Un giro que cambió sus planes

Después de confirmar que el boleto era auténtico, Victoria y su prometido organizaron rápidamente el cuidado de su bebé para poder trasladarse a Baltimore y participar en el evento.

La lotería de Maryland compartió posteriormente un video en YouTube donde se observa a la joven sonriendo mientras hace girar la enorme rueda de premios frente a los asistentes.

En las imágenes, Victoria espera nerviosa mientras la rueda desacelera hasta detenerse finalmente en el espacio correspondiente a $90,000.

La ganadora aseguró que parte del dinero será destinado a financiar su boda y también una luna de miel con destino potencial a las Bahamas, un viaje que ahora consideran mucho más accesible gracias al inesperado premio.

Además, explicó que otra parte de las ganancias será reservada para el futuro de su hijo pequeño.

¿Cómo funciona “The Big Spin”?

El juego “The Big Spin” es uno de los lanzamientos recientes de la lotería de Maryland y ofrece 2 tipos de premios: ganancias instantáneas y oportunidades para participar en el sorteo presencial de la rueda gigante en Baltimore.

La mayoría de los boletos que contienen el símbolo “SPIN” terminan otorgando premios menores que van desde $10 hasta $250. Sin embargo, 8 boletos especiales permiten a los participantes acudir personalmente a girar la rueda principal para competir por cantidades mucho más altas.

Según la lotería estatal, esos premios presenciales oscilan entre $50,000 y $250,000.

Hasta ahora, solo algunos de esos boletos especiales han sido reclamados, mientras que todavía quedan cuatro oportunidades pendientes para quienes compren el raspadito.

Además de los grandes premios asociados con la rueda, el juego también mantiene disponibles 2 premios instantáneos de $50,000 y miles de recompensas menores que van desde $5 hasta $5,000.

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