Equipos de la NBA lloran la muerte de la leyenda Rick Adelman

Al final de la jornada del pasado lunes se conoció la muerte de la leyenda de la NBA Rick Adelman. El miembro del Salón de la Fama tenía 79 años. La causa de muerte no ha sido revelada.

La noticia sobre su muerte la dio a conocer la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto. Posteriormente, varias franquicias de la NBA como Denver Nuggets, Portland Timbers, Minnesota Timberwolves o Sacramento Kings emitieron comunicados lamentando la partida física.

The membership of the National Basketball Coaches Association joins the NBA family in mourning the passing of legendary Head Coach and Hall of Famer, Rick Adelman.



Rick Adelman coached in the NBA for 29 years, serving as a Head Coach for 23 seasons with the Portland Trail? pic.twitter.com/ksRQzGkF9Z — NBA Coaches Assoc. (@NBA_Coaches) June 1, 2026

“La organización de los Sacramento Kings está profundamente entristecida por el fallecimiento de Rick Adelman, un entrenador querido cuyo liderazgo, carácter y visión ayudaron a definir una era del baloncesto de los Kings que inspiró a nuestra ciudad y cautivó a los aficionados de todo el mundo”, indicaron.

The Sacramento Kings organization is deeply saddened by the passing of Rick Adelman, a beloved coach whose leadership, character, and vision helped define an era of Kings basketball that inspired our city and captivated fans around the world. ??

??

During his eight seasons in? pic.twitter.com/nX0848kCW9 — Sacramento Kings (@SacramentoKings) June 1, 2026

“La organización de los Portland Trail Blazers está profundamente entristecida por el fallecimiento de Rick Adelman, una leyenda de la franquicia y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto”, expusieron en X.

The Portland Trail Blazers organization is deeply saddened by the passing of Rick Adelman, a franchise legend and Naismith Basketball Hall of Famer. Rick was one of the most influential figures in franchise history, a member of the inaugural 1970 team and integral coach? pic.twitter.com/wwKuKSXLFP — Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 2, 2026

Incluso el senador republicano por Texas, Ted Cruz, lamentó su fallecimiento en redes sociales y recordó la histórica racha de 22 victorias que consiguió con Houston Rockets.

“Rick Adelman fue una de las grandes mentes del baloncesto de su generación. En Houston, les dio a los aficionados de los Rockets una racha ganadora de 22 partidos y una memorable eliminatoria de playoffs en 2009 que llevó a los eventuales campeones Lakers de Kobe a siete juegos”, escribió.

Rick Adelman was one of the great basketball minds of his generation.



In Houston he gave Rockets fans a 22-game winning streak and a memorable 2009 playoff run that pushed Kobe’s eventual champion Lakers to seven games.



He coached with toughness, intelligence, and class.



May? https://t.co/l50Xor358m — Ted Cruz (@tedcruz) June 2, 2026

Rick Adelman es padre del entrenador de los Denver Nuggets, David Adelman. Es considerado uno de los entrenadores más ganadores de todos los tiempos.

Adelman comenzó su trayectoria en el baloncesto como base en la NBA a finales de los años sesenta luego de destacar en la Universidad de Loyola Marymount.

Fue seleccionado en la séptima ronda del draft de 1968 por los San Diego Rockets. También jugó en Portland Trail Blazers, los Chicago Bulls, los New Orleans Jazz y los Kansas City Kings.

Tras retirarse como jugador en 1975, Adelman inició su carrera como entrenador en el baloncesto universitario, primero en el Chemeketa Community College, donde dirigió durante seis años.

Después, en 1983 regresó a la NBA como asistente de los Portland Trail Blazers, y en 1989 fue ascendido a entrenador principal.

Logró llevar al equipo a dos finales de la NBA, en 1990 y 1992. En 1995 asumió el mando de los Golden State Warriors, aunque su etapa allí fue breve y sin grandes resultados.

Su consagración definitiva llegó con los Sacramento Kings entre 1999 y 2006. Adelman convirtió a la franquicia en uno de los equipos más atractivos del momento.

Sin embargo, se quedaron a las puertas de la gloria tras no clasificar a las finales de 2002. Después de Sacramento, dirigió a los Houston Rockets entre 2007 y 2011.

Con Houston encadenó una racha de 22 victorias consecutivas en 2008, una de las más largas en la historia de la NBA.

Finalmente, cerró su carrera como entrenador principal en los Minnesota Timberwolves entre 2011 y 2014.



Sigue leyendo:

· Fallece Rick Adelman, uno de los coaches más ganadores de la NBA

· Trump dice que no pudo ir a Nueva York a ver los Knicks por la barrida a Cleveland, pero asoma presencia en las finales de la NBA

· Knicks se verán las caras frente a Spurs en la finales de la NBA