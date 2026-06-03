Messi gana el Premio Princesa de Asturias de los Deportes a días del Mundial 2026

A solo días de comenzar a vivir la fiesta más grande del fútbol con el Mundial 2026, Lionel Messi se hizo con un nuevo galardón individual. El argentino consiguió este miércoles el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

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Se trata de uno de los reconocimientos de más relevancia en España. ‘La Pulga’, que llegará entre algodones a la Copa del Mundo con Argentina, recibirá la distinción después del certamen ecuménico.

Específicamente el viernes 23 de octubre, durante una velada especial que se suele organizar para estos premios.

#ÚLTIMAHORA: Leo Messi ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.



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¿Por qué Messi ganó el Premio Princesa de Asturias 2026?

De acuerdo con un comunicado de la Fundación Princesa de Asturias, la elección del ocho veces Balón de Oro se sustenta en su trayectoria deportiva y su labor fuera de los terrenos de juego con iniciativas de salud y educativas enfocadas en los niños.

“El jurado ha destacado, además de su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”, explicó el acta del jurado, publicada este miércoles.

“Leo Messi, el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”, explicaron.

De esta manera, Messi toma el relevo de la leyenda del tenis Serena Williams, Premio Princesa de Asturias en 2025.

Messi, orgulloso por ganar el Premio Princesa de Asturias

Tras conocerse como ganador de este galardón, Messi, en un mensaje cargado de emoción y memoria personal, agradeció el reconocimiento y recordó el camino que lo formó como futbolista y como persona.

“Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña”, dijo a la Fundación Princesa de Asturias.

Declaraciones de Leo Messi tras la concesión del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.



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“Nada de lo que conseguí lo hice solo: atrás de cada logro hay compañeros, familia y muchísima gente que me ayudó en el camino. Para mí es un orgullo enorme. España y Catalunya son parte de mi vida: ahí crecí como futbolista, viví muchísimos años y nacieron mis hijos. Siempre sentí mucho cariño de la gente, y por eso este premio tiene un valor muy especial para mí”, añadió.



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