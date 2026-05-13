Salen a la luz los salarios de la MLS: Messi y De Paul en la cima de los mejores pagados

Lionel Messi es el mejor pagado de la Major League Soccer, percibiendo más del doble que cualquier otro futbolista de la MLS. Así lo reveló la Asociación de Futbolistas de la liga estadounidense (MLSPA) en su guía de salarios 2026, publicada el pasado martes con datos vigentes al 16 de abril.

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Lionel Messi is set to make a league record $28.3 million this year, more than all but two MLS clubs' total payroll, the MLSPA revealed in its release of salary data Tuesday afternoon 🤩💲https://t.co/o3DfGfDseg — GOAL (@goal) May 13, 2026

Messi, que duplicó su salario base a $25 millones de dólares en su nuevo contrato con el Inter Miami, percibe 28.333.333 millones de dólares. La cifra supera por sí sola la masa salarial total de todos los equipos de la liga, a excepción de dos: el propio Inter Miami y Los Ángeles FC (LAFC), de acuerdo con la información publicada por Sports Illustrated.

El segundo lugar del ranking corresponde al delantero surcoreano Son Heung-min, del LAFC, con una compensación de $11.152.852 millones de dólares y un salario base de $10.368.750 millones de dólares.

El tercer puesto del ranking es para el argentino Rodrigo De Paul, mediocampista que llegó a Inter Miami en el verano de 2025 desde el Atlético de Madrid, con un salario base de $7.569.000 millones de dólares y una compensación garantizada de $9.688.320 millones de dólares.

La compensación garantizada es el número que refleja lo que realmente cuesta el jugador para el club y lo que el jugador tiene asegurado recibir, sin depender de rendimiento, minutos jugados o bonos variables.

En el caso de Messi, su compensación garantizada subió de $20.400.000 millones de dólares a $28 millones con un salario base que subió de $12 a $25 millones de dólares.

Sports Illustrated precisó que el aumento representa un salto de más de $7.900.000 dólares en compensación garantizada en apenas un año.

Top 10 de los mejores sueldos de la MLS

Lionel Messi – Inter Miami – $28.333.333 millones de dólares.

Son Heung-min – LAFC – $11.152.852 millones de dólares.

Rodrigo de Paul – Inter Miami – $9.688.320 millones de dólares.

Hirving Lozano – San Diego FC – 9.333.333 millones de dólares.

Miguel Almirón – Atlanta United – 7.871.000 millones de dólares.

Emil Forsberg – New York Red Bulls – 6.035.625 millones de dólares).

Sam Surridge – Nashville SC – 5.933.000 millones de dólares).

Ricard Puig Martí – LA Galaxy – 5.792.188 millones de dólares.

Thomas Müller – Vancouver Whitecaps – 5.152.504 millones de dólares.

Jonathan Bamba – Chicago Fire FC – 5.581.806 millones de dólares.

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