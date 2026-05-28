Retirarán la estatua gigante de Lionel Messi en la India por riesgo de colapso

Las autoridades de la India planean retirar la estatua más alta del mundo dedicada al futbolista argentino Lionel Messi. La gigantesca estructura de hierro más de 20 metros de altura y ubicada en la ciudad oriental de Calcuta, desató el pánico colectivo entre los transeúntes luego de comenzar a tambalearse peligrosamente debido a los fuertes vientos de la zona.

A pesar de que el departamento de obras públicas local intervino de emergencia tras las denuncias de los vecinos, asegurando temporalmente la efigie con barricadas y cuerdas de nailon de alta resistencia, su destino final será el desmantelamiento.

Aunque el problema estructural inmediato ya fue rectificado, el perímetro se mantiene cerrado al tráfico y a los peatones a la espera de que se concrete la remoción total del monumento, según explicaron las autoridades a la agencia india PTI.

La obra, situada específicamente en el barrio de Lake Town, representa la icónica imagen de Messi levantando la Copa del Mundo y fue construida a contrarreloj en un plazo aproximado de 40 días.

Sin embargo, el monumento ya se encontraba bajo un intenso escrutinio público y legal antes de este incidente por diversas razones, ya que existían serios cuestionamientos en torno a los permisos de construcción requeridos para levantar la mole de hierro en la vía pública.

La estatua se inauguró el pasado diciembre con motivo de la visita de Lionel Messi a la India en el marco de su gira global denominada ‘GOAT Tour’, un viaje de tres días que incluyó paradas en Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi.

No obstante, la estancia de la estrella del fútbol estuvo marcada por el caos organizativo. Durante un evento multitudinario celebrado en el estadio Salt Lake de Calcuta, la presentación tuvo que ser interrumpida de emergencia y el jugador fue evacuado a los 22 minutos de haber iniciado el acto.

La tensión estalló en las gradas cuando miles de aficionados, que habían pagado entradas de alto costo, se percataron de que un cordón de políticos, funcionarios gubernamentales y personal de seguridad bloqueaba por completo la visibilidad del futbolista.

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