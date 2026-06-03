Shia LaBeouf recibe libertad condicional tras declararse culpable de agresión en el Mardi Gras

El actor Shia LaBeouf fue sentenciado a libertad condicional el miércoles tras declararse culpable de agredir físicamente a tres personas a las afueras de un bar de Nueva Orleans durante el Mardi Gras de este año.

Como parte de la sentencia del juez de la parroquia de Orleans, LaBeouf deberá cumplir un programa de tratamiento contra el alcoholismo, según informó Sarah Chervinsky, abogada del actor.

El pasado 17 de febrero, el actor fue arrestado durante las celebraciones del Mardi Gras luego de que golpeó a tres personas afuera de un bar cerca del histórico Barrio Francés de Nueva Orleans.

De acuerdo con un informe de la Policía de Nueva Orleans, LaBeouf fue captado en video empujando a una persona al suelo y golpeando a otra en la cara, “causándole posiblemente una dislocación de nariz”. La policía indicó que LaBeouf utilizó repetidamente insultos homofóbicos, incluso durante su arresto.

El juez impuso al protagonista de “Transformers” una sentencia suspendida de seis meses y dos años de libertad condicional.

La defensa de LaBeouf calificó el incidente como “una pelea menor” en un bar y aseguró que el actor quería “asumir la responsabilidad por su participación en lo sucedido”. Asimismo, la abogada señaló que no habia pruebas de que el actor hubiese actuado bajo prejuicios y discriminación.

Sin embargo, las víctimas sostienen que el actor sí realizó insultos homofóbicos durante la pelea en el Mardi Gras. “En Nueva Orleans todos somos iguales, todos deberíamos sentirnos seguros y no tratamos a las personas de manera diferente en función de su fama”, dijo Michael Kennedy, abogado de Jeffrey Damnit, una de las personas atacadas.

Antes de recibir la sentencia, el actor ofreció una entrevista con el periodista y youtuber Andrew Callaghan. En la conversación aseguró que los motivos que lo llevaron a cometer ese ataque tenían más que ver con la ira y el ego que con el alcohol.

LaBeouf también dijo que “las personas homosexuales corpulentas me dan miedo. Cuando estoy solo y tres tipos gays están a mi lado tocándome la pierna, me asusto. Lo siento. Si eso es homofobia, entonces lo soy”, le dijo a Callaghan.

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