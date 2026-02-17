Shia LaBeouf fue arrestado y acusado de agresión durante el Mardi Gras en Nueva Orleans

El actor Shia LaBeouf, reconocido por su trabajo en la saga ‘Transformers’, fue detenido y acusado de agresión tras un altercado físico durante la celebración del Mardi Gras en Nueva Orleans.

El Departamento de Policía informó que el actor protagonizó un altercado alrededor de las 00:45 hora local en Royal Street. LaBeouf habría causado disturbios y fue expulsado del lugar.

LaBeouf se retiró del lugar y luego regresó para golpear nuevamente a la misma persona. De acuerdo con la versión oficial, una de las víctimas denunció haber sido golpeada varias veces con el puño cerrado por el actor. De acuerdo con The Hollywood Reporter, LaBouf fue sometido entre varias personas para inmovilizarlo hasta que llegó la cirugía.

LaBeouf fue trasladado a un hospital por lesiones desconocidas y luego arrestado y acusado de dos cargos de agresión simple.

Este violento episodio ocurrió luego de que el actor participó en un recorrido de bares durante la celebración del Mardi Gras en el barrio Uptown de Nueva Orleans, según dicen empleados de varios establecimientos de bebidas a The Hollywood Reporter.

De acuerdo con el mencionado medio, LaBeouf recorrió otros locales y trabajadores informaron que tuvo un comportamiento violento y conflictivo. En uno de los bares un trabajador de seguridad dijo que el actor no llevaba camisa ni dinero. Además lo calificó de “ebrio” y “algo conflictivo”.

Un video obtenido por TMZ mostraba al actor sin camisa y apoyado en la cajuela de una patrulla. Otro video lo mostraba en una ambulancia, mientras era trasladado al hospital para recibir tratamiento por lesiones no reportadas.

LaBeouf fue acusado de agresión simple y quienes son declarados culpables por este cargo en Luisiana pueden recibir una multa de hasta $1,000 o hasta seis meses de prisión.

Este no es el primer episodio de violencia del cual se acusa al actor. En 2020 LaBeouf la cantante FKA Twigs presentó una demanda en su contra por agresión sexual, caso que fue resuelto el verano pasado.

