Trump: Irán aceptó no desarrollar armas nucleares, pero “puede cambiar de opinión”

El presidente Donald Trump aseguró que Irán ya aceptó renunciar al desarrollo de armas nucleares, aunque advirtió que Teherán todavía podría cambiar de posición mientras continúan las negociaciones para poner fin al conflicto que involucra a Washington, Israel y la república islámica.

“Ellos ya han aceptado que no van a tener un arma nuclear”, afirmó Trump durante una entrevista en el pódcast Pod Force One del New York Post. Cuando se le pidió confirmar esa declaración, respondió: “Oh, sí, han aceptado eso”.

El mandatario presentó ese compromiso como uno de los principales avances obtenidos en las conversaciones y reiteró que impedir que Irán acceda a armamento nuclear sigue siendo la principal prioridad de Estados Unidos.

Sin embargo, evitó dar detalles sobre el contenido de los borradores intercambiados entre ambas partes y reconoció que el escenario aún puede cambiar.

“Quiero decir, ahora pueden cambiar de opinión, pero ese fue uno de los puntos que han tenido que aceptar. Ese era el gran tema”, señaló.

Las declaraciones llegan en un momento de incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones. Aunque Teherán anunció recientemente la suspensión del diálogo en respuesta a la ofensiva israelí en Líbano, Trump insiste en que los contactos continúan.

Trump niega una ruptura de las conversaciones

La posición del presidente contrasta con los anuncios realizados por autoridades iraníes, que condicionan la continuidad de las negociaciones a un cese de los ataques israelíes en territorio libanés.

Mientras tanto, Estados Unidos busca reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde hace más de tres meses y considerado una ruta clave para el transporte mundial de petróleo.

Pese a las tensiones, Trump ha reiterado en varias ocasiones que las partes están cerca de alcanzar un entendimiento, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo.

La llamada con Netanyahu

Durante la misma entrevista, Trump confirmó informaciones publicadas previamente sobre una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El presidente reconoció que llegó a llamarlo “jodidamente loco” durante una discusión relacionada con la escalada militar en Líbano y los esfuerzos para reducir la tensión en la región.

Aun así, aseguró que mantiene una buena relación con el dirigente israelí.

“Trabajamos muy bien juntos”, afirmó.

La conversación se produjo después de que los ataques israelíes en Líbano complicaran tanto las negociaciones entre Washington y Teherán como los intentos de preservar el alto el fuego en la zona.

Posible reunión con el líder supremo iraní

Trump también abrió la puerta a un eventual encuentro con el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei.

Consultado sobre esa posibilidad, respondió que le “gustaría” conocerlo y señaló que una reunión podría producirse “en algún momento”, dependiendo de cómo evolucionen los acontecimientos.

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