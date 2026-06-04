Agente de Erling Haaland desmiente a Riquelme sobre llegada al Real Madrid: “No es real”

El entorno de Erling Haaland y el Manchester City desmintieron a Enrique Riquelme sobre una supuesta firma del delantero si el empresario gana las elecciones como presidente del Real Madrid.

“Las historias que han surgido en España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas. No hay posibilidad de que esto suceda y no hay ninguna cláusula contractual que lo permita. Estamos considerando acciones legales por el uso de nuestra imagen de jugador en este contexto”, expresó el club en un comunicado.

Por su parte, el padre del jugador, Alf-Inge Haaland, y su representante, Rafaela Pimienta, también negaron el fichaje.

“Todo muy entretenido, pero no es cierto. Deseamos lo mejor ambos candidatos en las elecciones”, indicaron horas después del anuncio de Riquelme.

??? OFFICIAL: Manchester City statement.



“The stories which have emerged from Spain regarding the future of Erling Haaland are FALSE”.



“There is NO chance of this happening and there is no contractual clause to enable it”.



“We are considering LEGAL ACTION for the use of our? pic.twitter.com/vAmX2Swwe2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2026

Enrique Riquelme prometió a Halaand si ganaba como presidente del Real Madrid

El candidato a la presidencia del Real Madrid anunció este martes en el programa “El Hormiguero” que en el caso de que fuese entrenador el delantero noruego iba a ser jugador del conjunto merengue, al igual que su compañero Rodri Hernández, jugador con el que está en negociaciones.

En caso de no cumplir con sus promesas, Riquelme recalcó que se compromete ante notario a pagar el 100% de la cuota de los socios.

“He firmado una garantía notarial personal mía, si lo incumplo pagaré el 100% de toda la cuota de los 100.000 socios del Madrid”, expresó en el citado programa televisivo.

? Riquelme asegura que HAALAND será jugador del REAL MADRID si gana las elecciones.



? Se compromete a pagar la cuota anual de todos los socios si incumple sus promesas.



vía @El_Hormiguero pic.twitter.com/a0KFyCJFDB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 3, 2026

Haaland, que se encuentra concentrado con Noruega para disputar el Mundial 2026, ha marcado 38 goles en 52 partidos esta temporada, siendo el máximo goleador de la Premier League por tercera vez en cuatro años.

En enero de 2025, el delantero firmó la renovación con los ‘Sky Blues’ hasta 2034, aunque muchos medios británicos como españoles remarcan que tiene una clausula liberatoria por el Real Madrid.

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid se realizarán este domingo 7 de junio, desde las 9:00 am hasta las 8:00 pm (hora de España).

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