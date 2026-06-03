Andoni Iraola llega a un acuerdo verbal con el Liverpool para ser su nuevo DT

De acuerdo con reportes de diversos medios, el estratega español Andoni Iraola alcanzo a un acuerdo verbal con la directiva del Liverpool para convertirse en el nuevo director técnico del primer equipo.

De acuerdo con un reporte publicado por el diario The Athletic, Iraola estampará su firma en un contrato por dos temporadas. Esta duración se alinea perfectamente con la filosofía de trabajo que el técnico de 43 años ha mantenido a lo largo de su carrera, priorizando los compromisos a corto plazo en sus etapas previas al frente del AEK Larnaca chipriota, el Mirandés, el Rayo Vallecano y, más recientemente, el Bournemouth.

El proceso de contratación en las oficinas de Anfield ha estado comandado directamente por Richard Hughes, director deportivo del Liverpool. Hughes conoce a la perfección las capacidades del entrenador vasco, ya que fue el encargado de trabajar codo a codo con él durante su exitoso paso por los Cherries.

El tema con el cuerpo de ayudantes

Uno de los puntos clave en la negociación es el deseo de Iraola de incorporar a Anfield a sus dos hombres de confianza en el Bournemouth: Tommy Elphick y Shaun Cooper.

Según reportes de BBC Sport, el Bournemouth todavía no ha recibido ninguna notificación o contacto formal por parte de Elphick o Cooper manifestando su intención de abandonar la disciplina del club.

Se espera que el Liverpool emita un comunicado formal a lo largo de esta semana para hacer oficial el nombramiento del estratega español. Iraola tomará el testigo dejado por Arne Slot, quien fue despedido de manera fulminante por la directiva el pasado sábado, apenas un año después de haber guiado al conjunto de Merseyside a la conquista del título de la Premier League.

Sigue leyendo

•Messi gana el Premio Princesa de Asturias de los Deportes a días del Mundial 2026

•Al menos 4,000 voluntarios de FIFA listos en México para el partido inaugural en CDMX

•David Beckham tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood