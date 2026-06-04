Antiguo hogar de Dina Merrill está en venta

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una casa en Long Island, Nueva York, que durante años fue hogar de Dina Merrill, una socialité y actriz que fue estrella de la época dorada de Hollywood. La propiedad está disponible por $1.8 millones de dólares.

No se ha especificado durante qué periodo le perteneció a Merrill, quien comenzó su carrera en Hollywood a finales de los años 50. Durante la época dorada de Hollywood fue parte del elenco de películas como “Don’t Give Up the Ship” y “Operation Petticoat”. Durante su paso por la industria, siempre fue comparada con Grace Kelly.

Merrill también fue famosa en su momento por ser una socialité y empresaria. Esta no fue la única propiedad que tuvo en Estados Unidos; incluso, se sabe que murió en el 2017 dentro de su mansión en East Hampton, Nueva York, cuando tenía 17 años.

La construcción de esta propiedad data de principios de los 1900, pero el sitio se ha mantenido en buen estado gracias a las reformas y mantenimiento que se ha hecho en los últimos años. En el listado, disponible en la página web de Sotheby’s International Realty, se dice que este lugar ofrece a los habitantes retroceder en el tiempo; también destacan que es “rica en encanto clásico y con elegantes detalles arquitectónicos”.

Se dice que ocupa un lote de ocho acres y la casa principal, que destaca por su fachada de ladrillos, está distribuida en seis dormitorios, seis baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la casa, el listado dice que tiene “un gran salón de baile con una impresionante chimenea de piedra y exquisitos trabajos de carpintería a medida en toda la casa”.

Además de estas comodidades de la casa principal, el nuevo propietario podrá disfrutar de las extensas áreas verdes que ofrecen espacio suficiente para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Según los registros, la última vez que se vendió esta propiedad fue en el 2021, aunque no se tiene información sobre la identidad de esta persona, la cual ahora quiere deshacerse del lugar.

Sigue leyendo:

• Nicholas Hoult vendió su casa en Los Ángeles

• El diseñador Tan France quiere vender su hogar en Salt Lake City

• Charlie Puth recibió $2.1 millones de dólares por su mansión en Studio City